Russo reveló que Riquelme le envió un mensaje tras la victoria de Rosario Cetral ante River: qué le dijo

Tras la obtención del pase a la final de la Copa de la Liga Profesional, Miguel Ángel Russo, entrenador de Rosario Central, reveló que Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, le escribió después de la clasificación.

«Le mando un saludo muy grande a toda la gente de Millonarios. Ya vi que me escribieron un montón. Muchísimas gracias. No pude responder nada, tengo muchos mensajes», expresó el entrenador en diálogo con TyC Sports.

Luego contó que el vicepresidente Xeneize se comunicó con la clasificación. «Abrazo grande, saludos a todos, uno muy especial, alguien que me escribió, a Román, que me escribió. Un saludo muy especial».

Pese a la mención especial para Riquelme, el entrenador no brindó detalles sobre la conversación con quien mantiene una estrecha relación gracias a su paso por Boca.

«Un abrazo. Román me escribe siempre, me felicita. Por eso le agradezco las buenas intenciones de que me vaya bien siempre, esté en cualquier lado. No busques nada raro, abrazo grande», sentenció.

Con información de TyC Sports