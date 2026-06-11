El cargo por conectividad

Eva Rosa García

DNI 6.284.215

GENERAL ROCA

Señor Director:

Como propietaria y contribuyente de General Roca, deseo expresar una inquietud que comparten numerosos vecinos respecto del denominado “cargo por conectividad” que se está cobrando en relación con determinadas obras de pavimentación.

Más allá de la importancia que puedan tener las obras para el desarrollo de la ciudad, muchos ciudadanos desconocemos qué significa exactamente este concepto, cuál es su fundamento y por qué se aplica a determinados frentistas. Tampoco existe, al menos para gran parte de los vecinos, una explicación clara y accesible sobre la forma en que se calcula este cargo y cuáles son los beneficios concretos que justificarían su cobro.

Entendemos que toda obra pública requiere financiamiento, pero también creemos que la transparencia y la información son herramientas fundamentales para fortalecer la confianza entre los ciudadanos y las autoridades.

Por ello, sería valioso que el municipio brindara una explicación pública y detallada sobre este tema, despejando dudas y permitiendo que los contribuyentes comprendamos con claridad el alcance de una obligación que impacta directamente en nuestra economía.

Informar no solo es un deber de la administración pública, sino también una forma de construir una comunidad más participativa y comprometida.

Atentamente,

Una vecina de General Roca.

