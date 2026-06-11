Cómo será la presentación de Shakira en el medio tiempo del Mundial 2026 y por dónde ver el show

La cantante colombiana Shakira será una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y encabezará un espectáculo musical sin precedentes que marcará un hito en la historia de la Copa del Mundo.

Shakira encabezará el show inaugural del Mundial 2026

El próximo 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca de Ciudad de México albergará el partido inaugural del torneo, que enfrentará a México y Sudáfrica. Pero antes de que comience la acción en el campo de juego, los fanáticos podrán disfrutar de un show que reunirá a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional.

Además de la intérprete de Waka Waka, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, participarán artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla, en una celebración que buscará reflejar la diversidad cultural de los países anfitriones.

Cómo ver el espectáculo inaugural desde Argentina

En Argentina, el espectáculo podrá seguirse en vivo a través de Telefe, además de distintas plataformas y señales deportivas que transmitirán el inicio de la Copa del Mundo.

Estados Unidos y Canadá también tendrán shows especiales

La fiesta inaugural no se limitará a México. Estados Unidos también tendrá su propio evento de apertura en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde se presentarán artistas como Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.

Por su parte, Canadá celebrará el comienzo del torneo en el BMO Field de Toronto, con actuaciones de Michael Bublé y Alessia Cara, completando una serie de espectáculos que acompañarán el arranque de un Mundial histórico, organizado por primera vez de manera conjunta por tres países.