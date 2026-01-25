Thiago Almada y Lamine Yamal, los golazos del día en la Liga de España

En una jornada con varios golazos en la Liga de España, Thiago Almada y Lamine Yamal se destacaron en los triunfos 3 a 0 de Atlético Madrid y Barcelona.

En Madrid, el Atlético derrotó al Mallorca. El noruego Alexander Sorloth abrió el marcador y el Colchonero aumentó la ventaja con un gol en contra de David López.

Sobre el final, Almada entró desde el banco y metió un golazo con un fuerte derechazo arriba, imposible para el arquero. Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares y también ingresó Nico González.

El equipo del Cholo está tercero pero lejos del Barcelona que le saca ocho puntos en lo más alto. Los catalanes se impusieron cómodamente ante Real Oviedo.

Dani Olmo metió el primero y el segundo fue de Raphinha. Como frutilla del postre, Lamine Yamal lo liquidó con un golazo de tijera.

Con esta victoria, los dirigidos por Hansi-Flick se mantienen líderes con un punto de ventaja sobre el Real Madrid.