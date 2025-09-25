Se conocieron los dos nuevos amistosos que tendrá la Selección Argentina a una semana del Mundial

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y la Selección Argentina ya tiene varios compromisos confirmados que servirán de preparación. Faltan nueve meses para la próxima Copa del Mundo y la Albiceleste definió los amistosos para octubre, pero ahora se conocieron que habrá dos más.

Además de los cruces que se jugarán en octubre, el combinado nacional sumó dos encuentros más ante México y Honduras, que se llevarán a cabo a una semana del inicio de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado que dirige Lionel Scaloni firmó un convenio y los jugará entre el 1 y 9 de junio, ambos en Estados Unidos, tal y como se preveía. Si bien todavía no se confirmaron los escenarios para estos cruces, se estima que sean en Miami y Las Vegas.

La idea de jugar un amistoso en Argentina a modo de despedida rumbo al Mundial 2026 sigue en pie. En ese caso, hay chances de que se dispute en marzo, a la espera de lo que pase con la Finalissima.

Chiqui Tapia confirmó los amistosos de la Selección Argentina

Sobre los encuentros, Claudio «Chiqui» Tapia adelantó que «si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras. Faltan definir los estadios aún». Además, se refirió a la final contra España: «Tenemos la posibilidad de jugarla y tenemos la obligación de lograr un título más».

La Albiceleste está a la espera de los compromisos que se le vienen en unas semanas. Primero Venezuela, el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium, en Florida. Mientras que Puerto Rico es el próximo rival que enfrentará el lunes 13 de octubre.