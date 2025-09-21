Lionel Scaloni reveló su mayor miedo en la Selección Argentina: «Me afecta mucho»

Lionel Scaloni se metió, sin dudas, en la historia grande de la Selección Argentina. Con su bicampeonato de América y la Copa del Mundo, el entrenador de la Albiceleste es una de las grandes figuras destacadas del deporte. Aunque, como todas las personas, tiene sus miedos.

En los últimos días se conoció su biografía oficial, escrita por el periodista Diego Borinsky, en la que el DT del combinado nacional profundizó sobre sus grandes miedos. Scaloni reveló que tuvo una especie de ataques de pánico y que es un «cabrón en la derrota».

En su libro, el entrenador campeón del mundo fue consultado sobre si tuvo ataques de pánico y confesó: «Sí, tuve. Bah, no sé si llamarlos así porque el psicólogo tampoco me supo decir si eran o no. La primera pregunta que le hice a él antes de esta última Copa América fue: ‘¿Estos miedos que me entraron fue por haber perdido poco en todo el ciclo o por el miedo a no ganar lo que viene?’. El tipo me dijo: ‘Por lo que te conozco, creo que ha sido tanto lo que se ha ganado que ahora estás acá arriba y vos ves que es hasta muy difícil empatarlo, ni siquiera superarlo'».

Desde que comenzó su ciclo, Scaloni levantó cuatro título con el combinado nacional. Por lo que dejó la vara muy alta, incluso para él mismo. “’Creo que eso influye, pero influye lo que vos le mandás a tu cerebro; si vos le metés cosas negativas a tu cerebro, va a recibir eso’. Y la verdad que eso de meterle cosas negativas es lo que me estuvo pasando en una época: “¿Y si ahora pasa esto? Ahora se va Di María, y cuando no esté Leo, y cuando no esté Ota…’”, planteó.

Lionel Scaloni y su reflexión sobre los triunfos en la Selección Argentina

La Scaloneta rompió todas las rachas y se encamina de la mejor manera al Mundial 2026. Sobre este contexto, el entrenador fue claro: «Está bueno acostumbrarse a ganar, aunque después pierdas. Sos ganador, jugás para ganar siempre, ni siquiera te conformás con empatar. Eso es lindo. Ahora, yo siempre fui cabrón con la derrota, más allá de que después lo importante es cómo te levantás, como dije tantas veces. Cuando perdía, era el más enojado de todos»

«Hoy me afecta igual la derrota, me afecta mucho. Después soy el primero en levantarme, eh, y eso es lo realmente importante, pero con el psicólogo estoy tratando de entender si mi problema es el miedo a perder. Porque además no está buena la sensación de ‘qué pasa si pierdo mañana’. ¿Qué va a pasar? Nada, no pasa nada. Hay que levantarse y punto«, concluyó.