La picante chicana de Palmeiras a River tras eliminarlo en la Copa Libertadores: «Diferente generación»

Palmeiras eliminó a River luego de ganarle 3-1 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y se metió entre los cuatro mejores equipos de América. Luego del partido, no faltaron quienes cargaron al Millonario por su derrota. Aunque, sorprendió que el conjunto brasileño lanzó un posteo desde sus redes sociales burlándose de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Desde el elenco paulista publicaron una imagen acompañada de un texto que dice: «Distintas generaciones, el mismo final. Otra noche histórica de Copa en familia«. Esta hace referencia a las tres veces que el Verdao dejó afuera al elenco de Núñez en el certamen internacional.

La más reciente ocurrió en las semifinales de 2020, en medio de la pandemia de Covid 19, por lo que los partidos se jugaron sin público. River jugó de local en la cancha de Independiente y perdió 3-0 ante Palmeiras con tantos de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña. En la vuelta, el Millonario ganó 2-0 y se quedó en las puertas de clasificar. Finalmente, el Verdao se consagró campeón de aquella edición.

La imagen que posteó Palmeiras.

Los antecedentes entre River y Palmeiras

La primera vez que se enfrentaron fue en 1999. En ese cruce, los dirigidos por Ramón Díaz se impusieron por la mínima en Buenos Aires pero cayeron por goleada 3-0 en la vuelta por los de Luiz Felipe Scolari. Los paulistas le ganaron en la final a Barcelona de Ecuador y obtuvo su primera Libertadores.

Si bien se enfrentaron en las ediciones de 1999 y 2001 de la extinta Copa Mercosur, pasaron más de 20 años entre los dos cruces por Copa Libertadores. Pero el dato que marca la historia es que cada vez que Palmeiras eliminó a River en el certamen continental, posteriormente lo ganó. ¿Se dará esta vez?