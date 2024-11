Se conoció el audio del VAR sobre el polémico penal no cobrado a Aquino en Vélez-Lanús: «Se cae solo»

Luego del empate sin goles entre el líder Vélez y Lanús por la Liga Profesional, y tras una jugada polémica en la que los fortineros pidieron un penal sobre Claudio Aquino, este mediodía AFA liberó los audios del VAR en el que los árbitros analizan y definen por qué no cobraron falta de Felipe Peña Biafore.

La jugada, que se dio a los 34′ de la segunda mitad y representaba una chance de oro para un Fortín, que jugaba con uno menos, hizo explotar al Amalfitani. Romero llegó por la derecha con posibilidad de un pase al medio para Claudio Aquino. El goleador lo vio, buscó la asistencia y su compañero se desplomó acusando un golpe de Peña Biafore.

En el diálogo del árbitro Echenique con sus colaboradores, todos concluyen en que el futbolista de Vélez se cae solo dentro del área del Grana. De hecho, esa es la primera reacción del juez apenas observa la acción. «Se cae solo», aclara inmediatamente.

El VAR lo llamó para corroborar la decisión y concluyó lo mismo. «Dejame ver si lo toca en algún momento, si hay algún contacto en la carrera. No, para mí solo… Absolutamente solo. ¿Coincidimos? No tengo ningún contacto que lo haya hecho trastabillar. Cuadro por cuadro no se ve el contacto atrás. No se ve que lo haya tocado», le comunican.