Sergio Romero rompió el silencio tras ser marginado en Boca: «Nunca me fui»

Luego de varios meses sin aparecer ni dar declaraciones, Sergio Chiquito Romero rompió el silencio en medio de las dudas que se plantean en Boca por el bajo rendimiento de Agustín Marchesín. El exarquero de la Selección Argentina reveló detalles ante un fanático que lo cruzó.

El experimentado arquero bajó el perfil este año al no estar en la consideración de Miguel Ángel Russo, pero al ser interceptado por un hincha, no se guardó nada.

"Extraño mucho el arco de Boca": la confesión de "Chiquito" Romero. https://t.co/np0A2MBpBX pic.twitter.com/Qyarhru7VT — MDZ Online (@mdzol) September 30, 2025

Romero estacionó su auto a la salida de la gala de los Martín Fierro para esperar a su esposa, Eliana Guercio, y en ese momento se dio la conversación. «Chiquito, ¿cuándo volvés a Boca? Volvé a Boca», le dijo un hincha y el arquero le respondió sin filtro: «Nunca me fui».

Este intercambio culminó con una frase que hizo ruido en el conjunto de la Ribera. «Sí, obvio», contestó ante la nueva consulta de si «extrañaba el arco de Boca«.

Chiquito Romero fue marginado en Boca por Miguel Russo

El exarquero de la Selección Argentina está fuera de la consideración para el entrenador luego del episodio con el plateísta en 2024 y la posterior operación de rodilla. Desde ese momento, Chiquito no volvió a jugar en 2025 y ni siquiera es tenido en cuenta ya que Russo prioriza como suplente a Leandro Brey e incluso a Javier García como tercera opción.

Justamente, su aparición se dio recién ante Aldosivi cuando el DT decidió que viajen todos los jugadores y Romero volvió a estar en la lista de convocados. Sin embargo, ni ni siquiera formó parte de los suplentes. El último partido del ex arquero de la Selección Argentina data del 23 de noviembre de 2024 en cancha de Huracán, cuando atajó en el 0-0 en Parque Patricios, previo a la eliminación de Boca en la Copa Argentina con Vélez.