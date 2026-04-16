Sin Fausto Vera, cuáles son las opciones de Coudet en el mediocampo para el Superclásico

River llega en una buena racha al Superclásico del domingo contra Boca pero con la preocupación de las bajas de Fausto Vera y Juanfer Quintero.

El primero sufrió un esguince en su rodilla y el segundo un desgarro en el recto, por lo que no llegarán al Superclásico que será el domingo a las 17 en el Monumental.

Más allá de lo que pueda aportar el colombiano, que con Coudet siempre entró desde el banco de suplentes, la gran preocupación pasa por el reemplazante de Vera que ha sido una pieza fija en el mediocampo como socio de Aníbal Moreno.

La jugada no le salió bien al DT ya que fue uno de los pocos titulares que arriesgó desde el inicio contra Carabobo junto a Santiago Beltrán e Ian Subiabre.

El bajo nivel de Kevin Castaño y la inactividad de Giuliano Galoppo hacen que parezca difícil que puedan meterse en el once el domingo.

El ecuatoriano Kendry Páez tuvo un buen ingreso en la copa pero si entra será más arriba, como reemplazante de Ian Subiabre, de nivel irregular.

Otra opción para acompañar a Moreno en el medio es Juan Cruz Meza. Coudet lo probó en ese lugar durante los entrenamientos y sería una apuesta. Habitualmente, su rol es más ofensivo.

También se podría volcar por una línea de cinco con el ingreso de Germán Pezzella, Tobías Ramírez o Paulo Díaz. El Chacho usó ese esquema para cerrar algunos partidos pero no es un dibujo táctico que prefiera para el inicio.