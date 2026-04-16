Fausto Vera y Juanfer Quintero se pierden el Superclásico por lesión: duro golpe para River

Fausto Vera y Juanfer Quintero se retiraron lesionados ante Carabobo y se perderán el Superclásico ante Boca. (Clarín Fotografía)

Con un equipo alternativo, River le ganó con lo justo 1-0 a Deportivo Carabobo por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana. El único gol lo convirtió Sebastián Driussi, que ingresó desde el banco en el complemento.

A pesar del buen resultado, Eduardo Coudet amaneció con dos malas noticias de cara al Superclásico ante Boca, que se disputará este domingo 19 de abril desde las 17 en el Monumental.

La primera tiene que ver con uno de los habituales titulares: Fausto Vera, quien fue el único en repetir desde el arranque, se retiró a los 12 minutos del primer tiempo por un dolor en la rodilla. Este jueves se confirmó el parte médico: sufrió un esguince del ligamento colateral medial grado II.

El mediocampista surgido en Argentinos Juniors es una de las fijas del ciclo del «Chacho»: fue titular en los siete partidos que dirigió y su ausencia representa una baja muy sensible de cara al domingo. Además, la recuperación demandaría de 4 a 6 semanas, por lo que podría haber sido su último partido antes del parón por el Mundial.

Por otro lado, Juan Fernando Quintero sintió una molestia en el recto anterior izquierdo en el inicio del segundo tiempo y fue reemplazado por Kendry Páez. Horas más tarde, se confirmó que sufrió una lesión muscular grado I del psoas.

Si bien fue el primer partido en el que el colombiano fue titular en el ciclo Coudet, no deja de ser una baja importante, ya que el número ’10’ aporta jerarquía y suele ser una variante clave desde el banco. Juanfer estaría de 1 a 3 semanas afuera de las canchas.

Coudet deberá resolver en los próximos días quién reemplazará a Vera. Incluso, podría verse obligado a modificar el esquema, ya que no cuenta con un futbolista de características similares. En ese contexto, Juan Cruz Meza, de buen rendimiento ante Carabobo, aparece como una de las principales alternativas.

