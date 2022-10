Sin Gallardo, quiénes son los posibles reemplazantes para dirigir River

Después del anuncio de Marcelo Gallardo sobre su salida del club, River está en una situación por la que no pasaba desde hace mucho tiempo: buscar un nuevo DT.

El Millonario tiene el tiempo a su favor ya que el Mundial está a la vuelta del esquina y la próxima temporada empezará recién en enero.

Los nombres que aparecen son varios y la dirigencia aún no avanzó por ninguno, más allá de tener algunos en carpeta por si el Muñeco se iba. El presidente Jorge Brito recién se enteró de la noticia anoche después del triunfo ante Platense. El perfil buscado sería un entrenador joven.

Martín Demichelis

El exdefensor de 41 años se formó en el Millonario y debutó en el año 2000. Estuvo hasta 2003 y ganó dos títulos locales. En Europa jugó en Bayern Munich, Málaga, Manchester City y Espanyol. Disputó dos mundiales con la Selección Argentina: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Desde su retiro en 2017 se quedó a vivir en Alemania y en 2019 asumió como entrenador del Sub 19 del Bayern Munich. El año pasado asumió como DT de la filial del club bávaro que está en la cuarta división nacional.

Su salida no sería un problema ya que termina su contrato a fin de año. Desde River ya lo sondearon para conocer su situación antes de confirmar la salida de Gallardo. No tiene experiencia previa como DT de Primera.

Un aspecto a considerar es si quiere mudarse con su familia a Argentina después de tantos años en Alemania. Demichelis manifestó en más de una ocasión su deseo de dirigir al Millonario.

Hernán Crespo

Desde que comenzó su carrera como entrenador, Hernán Crespo es uno de los nombres que siempre aparece como eventual sucesor de Gallardo.

El exdelantero hizo inferiores en River y debutó en 1993 bajo las órdenes de Daniel Passarella. Metió 36 goles en 81 partidos y fue fundamental en la obtención de la Copa Libertadores en 1996.

Su primera experiencia como DT fue en las inferiores de Parma y luego dirigió la Serie B en Modena. Llegó a Argentina en 2018 para dirigir a Banfield, donde tuvo resultados irregulares.

Su mejor paso lo tuvo por Defensa y Justicia donde salió campeón de la Copa Sudamericana 2020. En Brasil fue técnico de San Pablo donde ganó un Torneo Paulista pero se fue tras malos rendimientos.

Actualmente es el entrenador del Al-Duhail de Qatar y dejó claro varias veces que su sueño es dirigir a River. En principio, no estaría entre los favoritos de la dirigencia actual.

Eduardo Coudet

El Chacho Coudet no fue un jugador surgido en River pero sí se supo ganar el cariño de los hinchas en sus dos ciclos entre 1999 y 2002 y luego de 2003 a 2004.

Entre 2015 y 2017 fue DT de Rosario Central. Aunque no ganó títulos su paso fue positivo, con la proyección de muchos jugadores y un equipo que dejó su huella.

Tras un breve paso por Tijuana de México llegó a Racing donde fue campeón de la Superliga 2018/2019 y del Trofeo de Campeones 2019. Continuó su carrera en Inter de Porto Alegre donde no le fue mal pero decidió irse para dirigir al Celta de Vigo, donde está actualmente.

Su salida de España no sería sencilla. En el Millonario gusta su estilo pero no habría tanto concenso sobre su forma de comunicar, un detalle no menor que siempre fue importante en la gestión de Gallardo.

Pablo Aimar

Fue una de las grandes apariciones de River en los años ’90 y rápidamente se lo ubicó como uno de los mejores jugadores de su generación. Ganó 5 títulos locales entre 1996 y el 2000.

Luego fue figura de Valencia donde ganó dos ligas españolas y también pasó por Zaragoza, Benfica y el Johor Darul Takzim FC. Regresó al Millonario en 2015 pero solo pudo jugar dos partidos y se retiró por reiteradas lesiones.

Desde 2018 se sumó al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina como ayudante de campo y se hizo cargo de la Sub 17 donde fue campeón sudamericano en 2019.

Podría ser una opción después del Mundial de Qatar aunque se trataría de una apuesta ya que nunca dirigió en clubes ni tampoco en Primera.

Martino y Gareca, dos que siempre suenan

Ante la salida de cada entrenador de un equipo grande de Argentina hay nombres que se repiten. Uno es el de Ricardo Gareca, que dejó la Selección de Perú tras un exitoso proceso entre 2015 y 2022.

El Tigre logró clasificar a Perú a un Mundial después de 36 años en Rusia 2018. Para Qatar, perdió el repechaje contra Australia por penales y semanas después renunció al cargo.

En Argentina es recordado por su ciclo en Vélez donde ganó 4 títulos locales entre 2009 y 2013. Fue jugador del Millonario en 1985.

El otro que suele surgir es el de Gerardo Martino, actualmente en la Selección de México pero que se iría después del Mundial de Qatar.

El Tata fue campeón en Newell’s, en un equipo que se destacó su buen juego en 2013. Antes, dejó una marca en el fútbol paraguayo donde ganó títulos con Libertad y Cerro Porteño y llegó a cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección.

También dirigió a Barcelona (obtuvo la Supercopa 2013) y a la Selección Argentina donde fue subcampeón de las Copas América 2015 y 2016.