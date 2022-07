Sol de Mayo empató en casa y sigue en puestos de clasificación, Cipo juega en La Pampa

La fecha 17 del Federal A de fútbol comenzó ayer con dos partidos. Ambos terminaron sin goles: Huracán Las Heras-Bolívar y Sol de Mayo-Independiente de Chivilcoy.

El equipo viedmense fue dirigido nuevamente por el presidente Adán Valdebenito, que venía de hacerse cargo del equipo en la previa del partido contra Olimpo la semana anterior, donde Sol dio el batacazo contra el puntero de la zona A.

Sin embargo, el Albiceleste no pudo darle continuidad a la racha positiva y no pudo ganarle al último de la tabla, en un partido que no tuvo emociones.

Sol de Mayo no pudo con Independiente de Chivilcoy. Foto: Pablo Leguizamon

Con la igualdad, Sol de Mayo quedó cuarto con los mismos puntos que Villa Mitre de Bahía blanca, que hoy visitará a Peñarol. Cabe recordar que el conjunto de la capital rionegrina, que ayer se presentó con el apoyo de su gente, tiene un partido pendiente contra Huracán Las Heras, que todavía no tiene fecha.

Cipo, necesitado de puntos y de visitante

Cipolletti (15 puntos) volverá a ver acción hoy después de la suspensión del partido del domingo pasado contra Juventud Unida de San Luis (18) por las nevadas en la región. Desde las 15:30, el Albinegro visitará a Ferro de General Pico (17), con arbitraje del bahiense Sergio Testa.

Cipo se ubica apenas por encima de la zona de descenso e intentará escalar posiciones con un triunfo y así acercarse a los puestos de clasificación. Luis Medero recuperó a algunas piezas importantes en el descanso de los últimos días, ausentes desde hace semanas por lesiones, como Matías Sosa y Maximiliano Amarfil.

Luego de cortar la racha de siete sin ganar contra Círculo Deportivo (16), el Albinegro sufrió una derrota ante Liniers (17) en Bahía Blanca con un gol en la última jugada. Este será el último partido de la primera vuelta de la fase inicial y en la próxima fecha Cipo volverá a ser visitante, contra Sportivo Peñarol en Chimbas, San Juan.