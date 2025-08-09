Sol de Mayo goleó a Gutiérrez en Viedma y salió de la zona de descenso en el Federal A

Sol de Mayo goleó 5 a 1 a Gutiérrez de Mendoza en Viedma. (Foto: Pablo Leguizamón)

Sol de Mayo goleó 5 a 1 a Gutiérrez de Mendoza en Viedma y salió momentáneamente de la zona de descenso en la Fase Reválida del Federal A.

El Albiceleste superó con comodidad al equipo más flojo de categoría que está prácticamente descendido. El equipo rionegrino lo liquidó en el primer tiempo con goles de Jorge Scolari de cabeza, Miqueas Martínez y Valentino Digorado.

Martínez volvió a aparecer a los 12’ del complemento y Samuel Barry marcó el quinto sobre el cierre. En el tiempo de descuento, Ignacio Pipistrelli maquilló el resultado para los mendocinos de penal.

(Foto: Pablo Leguizamón)

El partido se calentó en algunos momentos y estuvo demorado algunos minutos por encontronazos del cuerpo técnico local con jugadores visitantes. En ese tramo fue expulsado el DT de Sol, Mario Martínez. Los futbolistas de Gutiérrez fueron a buscar a Miqueas Martínez luego del pitazo final y hubo corridas.

Lo que viene para Sol de Mayo

Para no volver a caer en zona de descenso, Sol de Mayo necesita que este domingo pierda Germinal ante Juventud Unida de San Luis en Rawson o que no gane Estudiantes de San Luis que recibe a Huracán Las Heras.

Al Albiceleste se le vienen dos fechas claves como visitante contra Germinal en Rawson y Santamarina en Tandil, dos rivales directos en la lucha por la permanencia.