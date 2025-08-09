En vivo: Deportivo Rincón y Cipolletti empatan por la Zona Campeonato del Federal A

Rincón y Cipolletti se miden por la cuarta fecha de la Zona Campeonato. (Foto: Archivo Matías Subat)

Por la cuarta fecha de la Zona Campeonato del Federal A, Deportivo Rincón y Cipolletti empatan 0 a 0 en el césped sintético del complejo de Ciudad Deportiva.

Rincón fue claramente superior en la primera mitad y tuvo varias ocasiones para abrir el marcador. A los 11′, Jonathan Chacón estrelló un cabezazo en el travesaño en un córner.

Rápidamente, Sebastián Jeldres tuvo dos claras. La primera con un derechazo cruzado que salió desviado y la otra en un mano a mano que le atajó Facundo Crespo.

El León viene de una derrota y dos empates y todavía no marcó goles en esta instancia. Necesita un triunfo para trepar a la zona de clasificación entre los cuatro primeros.

El Albinegro le ganó como local a Kimberley la fecha pasada y tiene un partido menos porque tuvo libre en el arranque. En el medio perdió como visitante ante Argentino de Monte Maíz.

Para este encuentro, el equipo neuquino no cuenta con Edgardo Díaz y Emmanuel Giménez, lesionados. Además, Duilio Botella sorprendió al dejar en el banco a Fernando Riquelme, uno de sus goleadores. El DT le dio la chance a Sebastián Jeldres.

En el visitante, volvieron Yair Marín y Cristian Ibarra, ausentes ante Kimberley por molestias musculares. El goleador hace dupla ofensiva con Leandro Vella, autor de un doblete el domingo pasado.

Formaciones

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Ezequiel Ávila; Federico Moreno, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Agustín Lezcano; Ramón Villalba y Sebastián Jeldres. DT: Duilio Botella

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Yair Marín, Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Gonzalo Lucero; Leandro Vella y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero.