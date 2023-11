«Soy un animal», aseguró el uruguayo Manuel Ugarte por su polémico gesto a De Paul

Los jugadores viven los partidos con las pulsaciones a mil por minuto y en pleno encuentro, más si se trata de un clásico, se pueden dar situaciones o momentos de mucha tensión que derivan en acciones polémicas y hasta ofensivas. Ese fue el caso del volante uruguayo Manuel Ugarte que este martes se mostró arrepentido por un gesto que se volvió viral luego del triunfo de su selección sobre la Argentina en La Bombonera.

Es que el mediocampista que actualmente juega en el PSG fue viral el jueves pasado por un gesto que se le realizó a Rodrigo De Paul durante la victoria de su equipo por 2-0 en la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Finalmente, Ugarte expresó su arrepentimiento.

«Cuando me dicen que un gesto mío se hizo viral no entendía nada. Luego lo vi y dije: ‘Soy un animal’. Me quería morir. No está bueno. De Paul le sacó importancia y quedó en la cancha», manifestó Ugarte en una entrevista con la radio Sport 890 de Uruguay.

El jugador de París Saint Germain quedó afuera del partido de hoy ante Bolivia por suspensión y antes de regresar a Francia pidió disculpas por el obsceno gesto que le realizó a De Paul durante el clásico rioplatense disputado en La Bombonera.

El gesto de Ugarte a De Paul (?) pic.twitter.com/xv0RMRs8fx — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2023

«Me quería matar, no estuvo bien. De caliente hago cosas que no tengo que hacer», se lamentó Ugarte, quien se reconoció como «un animal» y reveló que pidió las «disculpas» del caso.