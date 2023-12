Spinosa, presidente de Banfield, sobre las SAD: «¿Hace falta esta provocación y división en este momento?»

Tras el anuncio del presidente Javier Milei sobre la modificación de Ley de Sociedades, que busca promover las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, realizó un fuerte descargo.

Luego del anuncio de las medidas, el dirigente de Banfield expresó: «Con todos los problemas que tiene el país, me pregunto cuál es la urgencia (DNU) y en qué beneficia al Estado que los clubes sean SA, ya que el Estado no paga un peso a los clubes por ningún concepto ni los subsidiar. Hasta la policía pagamos los días de partido», sostuvo.

Además, en el comunicado ratificó que Banfield es de sus socios y hace 128 años que solo le da alegrías a su gente y divisas al país cuando vende sus talentos a exterior.

«¿Hace falta esta provocación y división en este momento? No me lo imagino al ministro de Economía diciendo ‘Presiente, mire la pérdida que dan los clubes al Estado, esto no da para más’ porque sería mentira. Entonces, ¿es esto una de las 30 cosas más relevantes para intentar enderezar la economía del país?«, continuó.

Por último,se refirió a lo que podría suceder si se concretara la llegada de inversores extranjeros a los clubes argentinos, que no solo cumplen una función de competencia deportiva.

«No vamos a ver a ningún jeque árabe inversor de nuestros clubes preocupado por sacar a los chicos argentinos de la calle ni darle valores ni herramientas de vida. Ni actividades para toda la familia», sentenció.

«A Banfield lo regula la AFA y a la AFA la FIFA, donde somos campeones del mundo«, cerró Eduardo Spinosa, presidente de Banfield.

Sociedades Anónimas Deportivas: el mal ejemplo de Chile y el rechazo de la AFA

Claudio Borghi no es dirigente, pero sí palabra autorizada y siempre se mostró en contra de las sociedades anónimas en el fútbol. Radicado en Chile, donde varios clubes fueron privatizados, ejemplificó la situación.

“A partir de la llegada de las sociedades anónimas en Chile, los dueños invierten muy poco en lo que son las divisiones inferiores», expresó Borghi.

«Una vez un dueño me dijo: ‘¿Para qué voy a invertir en un chico de 12 años si yo solo quiero estar dos o tres años en el club?’. Ellos quieren hacer negocios, pero lo que no entienden es que no compran un club, compran una historia, un sentimiento y una pasión”, concluyó.

Además de Borghi, varios reconocidas figuras del mundo deportivo se mostraron en contra de esta iniciativa. La propia AFA, durante una asamblea ordinaria, se declaró en rechazo a la privatización de los clubes.