Spreen, del streaming al fútbol profesional: entrenó en Riestra y podría sumar minutos

En una movida que generó discordia en las redes sociales, Iván Buhajeruk Fernández, mejor conocido como Spreen, se sumó a Deportivo Riestra y entrenó junto al plantel profesional del equipo que milita en la máxima categoría del fútbol argentino.

Luego de meses de rumores y especulaciones sobre su participación, el reconocido streamer santafesino apareció en los entrenamientos bajo la dirección de Cristian “Ogro” Fabbiani, lo que alimenta el rumor de que pueda disputar algunos minutos de juego en los últimos partidos de la temporada.

Spreen, de 23 años, figura en la lista oficial de jugadores de Deportivo Riestra desde principios de año, aunque hasta ahora no se habían revelado mayores detalles sobre su rol en el equipo. La confirmación de su incorporación al plantel del “Malevo” se hizo aún más popular luego de que su figurita para el álbum de la Liga Profesional de Fútbol de Panini se viralizara en redes sociales.

Aunque su nombre resuena principalmente en el mundo del streaming y el entretenimiento digital, Spreen manifestó en varias ocasiones su pasión por el fútbol y su interés por probar suerte en el ámbito profesional. El club, por su parte, busca capitalizar la popularidad del streamer del momento en Argentina, para acercarse a un público joven y atraer a los seguidores del influencer.

De acuerdo con fuentes cercanas al club, la idea es que Spreen participe en algunos minutos de los próximos partidos, con el objetivo de aportar al equipo y cumplir su deseo de jugar profesionalmente.

Spreen: «Me dieron la oportunidad y la aproveché»

«Antes que se lo tomen a mal, a mí me dieron la oportunidad y yo la aproveché. Cualquier persona lo haría, no le estoy quitando el lugar a nadie, no me voy a convertir en jugador profesional. Entiendo que para algunos sea una falta de respeto», comentó el streamer.

Cuando le consultaron por su incorporación, el Ogro Fabbiani comentó: «Lo único que sé es que Iván vende latitas y a mí me paga la latita, entonces que venga». Lo hizo en referencia a la marca de energizante Speed que es el principal auspiciante del equipo