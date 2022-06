Suárez se acerca a River y mañana es un día clave

Luego del triunfo de River ante Lanús de ayer por la noche, Marcelo Gallardo fue claro sobre la posible llegada de Luis Suárez y por primera vez habló abiertamente de la chance. «Ha mostrado buena dispocisión y entusiasmo», afirmó el DT.

Durante la jornada de hoy, varios periodistas dieron por hecho el pase del uruguayo al Millonario y afirmaron que se anunciaría en las próximas horas.

El primero fue Bruno Vain, argentino radicado en Estados Unidos que trabaja para DirecTV Sports y para transmisiones oficiales de Conmebol.

«Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suarez a River. Se anuncia mañana», escribió Vain y su tweet generó muchas expectativas e interacciones.

Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suarez a River. Se anuncia mañana. #HereWeLucho pic.twitter.com/xjK8ya5fUT — Bruno Vain (@brunovain) June 26, 2022

Tambien se hizo eco de esa información el diario AS de España. «Luis Suárez se convertirá mañana en nuevo jugador de River Plate, según Direct TV», afirmaron en Twitter, en otro posteo viral.

Más tarde, compartió la misma información Christian Martin, otro argentino que vive y trabaja en el exterior. El exrugbier ganó repercusión durante su cobertura de las novedades de la pandemia de coronavirus en Reino Unido para distintos canales de televisión. Además es un reconocido hincha de River.

«Bienvenido a River, Pistolero. Hay balas para todos! Luis Suarez es nuevo jugador del Glorioso River Plate», publicó Martin también dando por hecho el pase.

BIENVENIDO A RIVER PISTOLERO. HAY BALAS PARA TODOS! Luis Suarez es nuevo jugador del Glorioso River Plate 🐓💪🏻🇺🇾 pic.twitter.com/mZwuLl2N1h — Christian Martin (@askomartin) June 26, 2022

En el Millonario son cautos pero no ocultaron su optimismo. Los periodistas que cubren las noticias del club en el día a día no fueron tan contundentes y dieron a entender que no se resolvería tan rápido.

«Por Luis Suárez hay que esperar. Gallardo fue clarísimo. Hoy está de vacaciones y recuperándose de su rodilla. En River hay optimismo y confianza porque al jugador le seduce la oferta. Y la serie con Vélez será crucial: jugar la Copa Libertadores es clave para su decisión», aseguró Juan Patricio Balbi, de ESPN.

🚨 Por Luis Suárez hay que esperar. Gallardo fue clarísimo. Hoy está de vacaciones y recuperándose de su rodilla. En River hay optimismo y confianza porque al jugador le seduce la oferta. Y la serie con Vélez será crucial: jugar la Copa Libertadores es clave para su decisión. pic.twitter.com/A966VqqWoF — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) June 26, 2022

En esa sintonía fue el periodista uruguayo Rodrigo Romano. «No es verdad que el jugador tenga un vínculo cerrado con River Plate. El delantero se sigue recuperando tras un tratamiento programado para el período de inactividad. Hay ofertas, una es la de River Plate pero no esta cerrado, ni mucho menos», escribió.

TEMA SUÁREZ ⬇️



No es verdad que el jugador tenga un vínculo cerrado con River Plate.



El delantero se sigue recuperando tras un tratamiento programado para el período de inactividad.



Hay ofertas, una es la de River Plate pero no esta cerrado, ni mucho menos.



Paciencia. pic.twitter.com/077nWcqXTI — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) June 26, 2022