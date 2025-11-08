Boca vs River, con clima de final: formaciones, hora y TV

A partir de las 16:30, en La Bombonera, Boca Juniors recibe a River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Además de la histórica rivalidad, ambos equipos se juegan la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El Xeneize marcha segundo en la tabla anual con 56 unidades y, por el momento, está clasificando de manera directa a la máxima competencia continental. Del otro lado, el Millonario acumula 52 puntos, se ubica tercero y, por ahora, debería disputar el repechaje.

Al mismo tiempo, los dos necesitan sumar en sus respectivas zonas. Boca es líder de la Zona A con 23 puntos y busca mantenerse arriba para poder definir de local en los playoffs. River, en tanto, suma 21 unidades y se encuentra sexto en la Zona B: necesita meterse entre los primeros cuatro para asegurarse la localía en los octavos de final.

Como llega el Xeneize

Boca Juniors llega en alza tras haber ganado sus últimos dos partidos, ambos como visitante. Primero venció 3-1 a Barracas Central y luego se impuso 2-1 frente a Estudiantes. Claudio Úbeda, conforme con el rendimiento en La Plata, realizaría una sola modificación respecto a los que salieron desde el inicio el pasado domingo.

El cambio será el regreso de Leandro Paredes, quien cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amarillas. En su lugar había jugado Tomás Belmonte, que volverá al banco.

El presente del Millonario

River Plate atraviesa un momento complicado desde lo futbolístico. Con la última derrota ante Gimnasia, llegó a cuatro caídas consecutivas en condición de local, algo que no ocurría desde hace 99 años.

Sin embargo, en su último partido de visitante, el Millo le ganó con autoridad a Talleres por 2 a 0, con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza.

Como es habitual antes de cada clásico, Marcelo Gallardo mantiene el misterio sobre el once inicial que saldrá a la cancha en La Bombonera. Se estima que podría utilizar una línea de cinco defensores. Además, aguardará hasta último momento por las evoluciones físicas de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, ambos convocados pero al límite desde lo físico.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 16:30

Estadio: La Bombonera

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramirez