Toviggino le respondió a Verón: «No podías quedarte atrás, pecho frío»

En el medio de la polémica por el título que le otorgaron a Rosario Central como campeón de la tabla anual, Pablo Toviggino salió al cruce de Juan Sebastián Verón.

Estudiantes de La Plata publicó un comunicado en el que desmintió la supuesta votación con la que se decidió darle el título al club rosarino.

Luego de ese mensaje, Toviggino le respondió duramente al presidente del Pincha. Fiel a su estilo y como ya hizo en otras ocasiones, le contestó a través de la red social X (ex Twitter).

«No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes», escribió el tesorero de AFA y hombre de confianza de Chiqui Tapia.

Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos… https://t.co/XJBSxXKSRS — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 20, 2025

Además, señaló que Estudiantes sí votó a favor del reconocimiento a Central por medio de su vicepresidente 2°, Pascual Caiella.

«Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte«, concluyó Toviggino.

Toda la polémica se da justo antes del partido entre Rosario Central y Estudiantes del próximo domingo por los octavos de final del Clausura. Será a las 17 en el Gigante de Arroyito.