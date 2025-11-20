Madryn felicitó a Central y Estudiantes desmintió que se haya votado por el nuevo título

Juan Sebastián Verón, presidente de EDLP, se manifestó reiteradas veces en contra de la actual gestión de la AFA.

En medio de la polémica generada por el nuevo título que la AFA le otorgó a Rosario Central como Campeón de la Liga 2025, algunos clubes salieron a expresarse públicamente.

Estudiantes de La Plata, que actualmente está enfrentado con la conducción de la AFA, desmintió los rumores sobre una supuesta votación para reconocer este trofeo. En redes sociales, el Pincha aclaró que en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional no se trató ni se aprobó ningún reconocimiento formal.

“El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, publicó la institución en su cuenta de X.

El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 20, 2025

Por su parte, Deportivo Madryn, señalado por algunos hinchas como uno de los clubes cercanos a la actual gestión, eligió una postura distinta: emitió un comunicado felicitando a Ángel Di María y a Rosario Central.

“Saludamos al Club Rosario Central y especialmente al campeón del mundo Ángel Di María por la obtención del título ‘Campeón de la Liga’ de la temporada 2025, por ser el equipo que más puntos obtuvo en la tabla general”, expresaron desde la institución chubutense.

