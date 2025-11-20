Madryn felicitó a Central y Estudiantes desmintió que se haya votado por el nuevo título
Mientras continúa la polémica por el reconocimiento de la AFA a Rosario Central como Campeón de la Liga 2025, Estudiantes aclaró que nunca se votó el nuevo trofeo en el Comité Ejecutivo y Deportivo Madryn aprovechó para felicitar al club rosarino y a Ángel Di María.
En medio de la polémica generada por el nuevo título que la AFA le otorgó a Rosario Central como Campeón de la Liga 2025, algunos clubes salieron a expresarse públicamente.
Estudiantes de La Plata, que actualmente está enfrentado con la conducción de la AFA, desmintió los rumores sobre una supuesta votación para reconocer este trofeo. En redes sociales, el Pincha aclaró que en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional no se trató ni se aprobó ningún reconocimiento formal.
“El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, publicó la institución en su cuenta de X.
El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025.— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 20, 2025
Por su parte, Deportivo Madryn, señalado por algunos hinchas como uno de los clubes cercanos a la actual gestión, eligió una postura distinta: emitió un comunicado felicitando a Ángel Di María y a Rosario Central.
“Saludamos al Club Rosario Central y especialmente al campeón del mundo Ángel Di María por la obtención del título ‘Campeón de la Liga’ de la temporada 2025, por ser el equipo que más puntos obtuvo en la tabla general”, expresaron desde la institución chubutense.
#RRPP #LPF 🏆 | Saludamos al Club @RosarioCentral y especialmente al Campeón del Mundo Angel Di María por la obtención del Título "Campeón de la Liga" de la temporada 2025 por ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla General.#VamosAurinegro pic.twitter.com/twp7WIrTD0— Club Social y Deportivo Madryn (@ClubMadryn) November 20, 2025
Comentarios