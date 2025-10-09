Trasciende camisetas: los dos gestos de River para despedir a Miguel Ángel Russo

El plantel de River hizo un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo. (Foto: @RiverPlate)

Con la muerte de Miguel Ángel Russo quedó demostrado que se trató de una personalidad que trascendió camisetas y generó el respeto de todo el fútbol argentino, incluidos los máximos rivales de los clubes con los que más se identificó.

Ese es el caso de River, que rápidamente publicó un mensaje para despedirlo cuando se confirmó su fallecimiento en la tarde del miércoles.

En la práctica matutina de este jueves, el plantel y el cuerpo técnico hicieron un minuto de silencio en homenaje al director técnico de Boca.

En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador. pic.twitter.com/xydYhH00zA — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2025

«En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador», indicaron desde el club.

Además, la institución envió una corona al velorio en la Bombonera y lo hizo con flores de colores azules y amarillas, dejando a un lado cualquier tipo de rivalidad.

El hincha de River que fue al velorio de Russo en la Bombonera

Durante toda la jornada, se vieron hinchas caracterizados con las camisetas de decenas de clubes del fútbol argentino para despedir a Miguel Ángel Russo en su velatorio en la Bombonera.

Uno de ellos fue con la camiseta de River y explicó por qué decidió asistir. «No es una provocación, este señor fue un ejemplo para el fútbol. Vivo cerca y quise venir a dejarle un ramo de flores«, expresó.

«Todos tendrían que aprender de Russo, un luchador que murió de la misma enfermedad que mi papá y mi mamá, por eso quise venir», concluyó el hincha.