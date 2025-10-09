Este jueves se realiza el último adiós a un leyenda del futbol argentino, que será recordada con un gran respeto y admiración. Hinchas de diferentes equipos se acercan a la cancha de Boca para despedirlo. Las mejores fotos.

El velatorio de Miguel Ángel Russo se realiza en La Bombonera

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años de edad. Tras esta pérdida, el futbol argentino está de luto por el deceso de uno de los entrenadores más respetados y admirados por su gran legado, dentro y fuera de la cancha.

Desde las 10 se encuentran abiertas las puertas de La Bombonera para despedir a Miguelo. Según el comunicado oficial de Boca, el velorio se realizará en el Hall Central del estadio del Xeneize. Quienes deseen acercarse podrán hacerlo hasta las 22.

A lo largo de la jornada se han acercado hinchas de diferentes clubes, como Estudiantes, Rosario Central o River. El arribo del hincha Millonario a la casa de Boca fue tomado con total respeto. Allí, dejó flores y se abrazó en diferentes ocasiones con fanáticos xeneizes.

El velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera: la despedida de los hinchas en fotos

La tristeza de un hincha de Boca que se acercó a despedir a Miguel Ángel Russo.

Un hincha de River estuvo presente en el último adiós a Russo.

El agradecimiento de un fanático al ex DT de Boca.

Las lágrimas de los hinchas que se retiran de La Bombonera.

La larga fila de personas que espera para despedirse de Miguel Ángel Russo.