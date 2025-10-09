El emotivo video de Boca para despedir a Miguel Ángel Russo: «Para siempre en nuestros corazones»

Tras el deceso de Miguelo, el Xeneize lo despidió con un sentido video en sus redes sociales, donde recuerda las mejores frases del DT. Los detalles.

El emotivo video de Boca para despedir a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años de edad. Tras una larga lucha contra un cáncer, el DT murió en compañía de sus familiares y seres queridos. La noticia impacto en el ambiente deportivo, que lo despidió con grandes muestras de cariño y respeto.

Luego de que las redes sociales de Boca anunciaran el fallecimiento del DT, el Xeneize compartió un emotivo video que demuestra el vínculo de respeto y admiración que Miguelo forjó con el club de la Ribera.

La grabación muestra imágenes del entrenador en sus tres ciclos al mando de Boca, acompañada de declaraciones que marcaron su paso por la institución azul y oro.

«A Boca uno nunca le puede decir que no, es la realidad», comienza el video, mientras se muestran imágenes de festejos en el banco del Xeneize. Lo sigue otra frase, donde resalta el acompañamiento de los hinchas del Xeneize: «La gente de Boca marca un después, siempre«.

«Una de las claves de Boca es disfrutarlo«, remarca Miguelo en otra de sus frases icónicas. «Respeto mucho a la gente, donde voy, en algún aeropuerto o avión, siempre hay gente de Boca«.

«La Bombonera siempre está y va a estar esté quien esté» son las últimas palabras de Russo en el video, donde El posteo finaliza con una emotiva respuesta de Boca: «Y vos también… Para siempre en nuestros corazones«.

Fallecimiento de Miguel Ángel Russo: revelaron cuál fue su último deseo antes de morir

El futbol argentino está de luto tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dejó un legado imborrable como entrenador y persona. Además de sus éxitos deportivos, como títulos o ascensos, Miguelo será recordado con gran cariño por su alegría, respeto y calidez, que mantuvo hasta sus últimos días.

Luego del deceso, desde TyC Sports confirmaron cuál fue el último deseo de Miguelo antes de morir: «Pidió que lo vistieran con la ropa de Boca«, aseguraron. El DT decidió irse con los colores azul y oro, que marcaron su carrera y su vida. Finalmente, el cuerpo fue retirado de su casa con la indumentaria del Xeneize.

Este gesto emocionó al Mundo Boca y a todo el futbol argentino, que despidió con respeto a una persona respetada y admirada por todo el ambiente deportivo.