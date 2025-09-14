Un cambio obligado en la formación de Boca para visitar a Rosario Central

Luego del parate por la fecha FIFA, Boca quiere aprovechar el envión y buscará dar la sorpresa en su visita ante Rosario Central. Desde las 17.30, el Xeneize se medirá ante el Canalla en lo que será un duelo clave en la lucha por los primeros puestos de la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores.

En la previa se conoció que el conjunto que dirige Miguel Russo haría un solo cambio obligado en el once inicial.

Después de tres triunfos al hilo, el cuerpo técnico de Boca no buscará innovar y mantendría la base del equipo que viene de ganarle 2-0 a Aldosivi.

Sin embargo, el once que empieza a salir de memoria no podrá repetirse al cien por ciento ya que Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el gemelo sobre el final del duelo en Mar del Plata y, si bien fue probado en las últimas prácticas, será resguardado. En su lugar, el arquero será Leandro Brey.

Aunque no se descarta que haya más cambio. Si bien Marco Pellegrino se recuperó de la lesión muscular y está entre los convocados, todo indica que Ayrton Costa se mantendrá como titular en la formación de Boca.

La otra buena noticia para el cuerpo técnico del Xeneize es que volverá a contar con Ander Herrera y Tomás Belmonte como alternativas en el mediocampo, luego de que ambos hayan superado sus lesiones.

La probable formación de Boca contra Rosario Central, por el Torneo Apertura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los datos de Rosario Central ante Boca, por el Torneo Clausura