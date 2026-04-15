La miniserie de Netflix que tiene 5 capítulos y arrasó en 91 países

El catálogo de Netflix vuelve a sumar un fenómeno global con Sirenas, una producción breve de cinco episodios que combina misterio, thriller y humor negro, y que logró meterse en el Top 10 en 91 países.

La serie se presenta como una opción ideal para maratonear: una historia intensa, con giros constantes y un desenlace que deja más preguntas que respuestas.

Un conflicto familiar en un entorno de lujo

La trama sigue a Devon, interpretada por Meghann Fahy, quien decide buscar a su hermana Simone (Milly Alcock) tras enterarse de que su padre atraviesa una demencia en fase inicial.

Sin embargo, el reencuentro no es sencillo. Simone vive ahora inmersa en un mundo completamente distinto, trabajando como asistente personal de una poderosa empresaria, Michaela, interpretada por Julianne Moore.

Ese entorno de lujo, control y perfección empieza a generar sospechas en Devon, que percibe señales de manipulación y decide intervenir.

Intriga, poder y tensión creciente

A lo largo de un único fin de semana, la historia escala en intensidad. Lo que comienza como un conflicto familiar deriva en una trama cargada de tensión psicológica, donde se cruzan temas como el poder, la influencia y los límites del control.

El elenco se completa con figuras como Kevin Bacon, que aportan peso a una narrativa que no da respiro.

Uno de los puntos más comentados de Sirenas es su desenlace enigmático. La miniserie apuesta por no cerrar todas sus líneas argumentales, dejando al espectador con múltiples interpretaciones posibles.

Con una atmósfera absorbente y un ritmo sostenido, la producción confirma el potencial de las miniseries como formato: historias breves, intensas y diseñadas para atrapar de principio a fin.