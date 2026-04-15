Con mayoría de suplentes, River empata con Carabobo por la Copa Sudamericana

Con una formación repleta de suplentes, River empata 0 a 0 con Carabobo en el Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Chacho Coudet cuidó a varios jugadores de cara al Superclásico del domingo ante Boca.

El Millonario tuvo un flojo primer tiempo en el que no pudo imponer su dominio con muchas imprecisiones. La única clara fue un remate de Juanfer Quintero ante un pase de Freitas que tapó el arquero.

Para colmo, sumó una gran preocupación de cara al Superclásico con la lesión de Fausto Vera que pidió el cambio luego de un golpe en la rodilla.

De los habituales titulares, solo se mantuvieron en el equipo Santiago Beltrán, Lautaro Rivero, Fausto Vera e Ian Subiabre. Los tres primeros son números puestos para el Superclásico, si es que se recupera el volante. Aníbal Moreno entró por Vera y para el complemento ingresaron Tomás Galván y Sebastián Driussi.

De esta manera, el Millonario forma con: Beltrán; Bustos, Pezzella, Rivero, Viña; Vera, Castaño, Meza, Quintero; Subiabre y Freitas.

El equipo de Coudet empató con Blooming en Bolivia en su debut por lo que hoy necesita un triunfo de local. Carabobo viene de ganarle 1 a 0 a Bragantino en Venezuela.