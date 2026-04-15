La mejor forma de cocinar la remolacha para no perder sus nutrientes
Elegir el método de cocción adecuado no solo mejora el sabor, sino que también permite aprovechar al máximo todas sus propiedades.
La remolacha es un alimento clave dentro de una dieta equilibrada por su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes. Sin embargo, la manera en que se cocina puede marcar una gran diferencia en el aprovechamiento de sus propiedades.
Aunque hervirla es una práctica habitual, este método no es el más recomendable: gran parte de sus nutrientes se diluyen en el agua de cocción, y también pierde intensidad en su sabor y color.
Los métodos más recomendados
Para conservar mejor sus beneficios, los especialistas sugieren optar por cocciones que eviten el contacto directo con el agua:
- Al horno: permite mantener los jugos naturales, el sabor y el valor nutricional.
- Al vapor: reduce la pérdida de vitaminas y conserva mejor la textura.
Ambas opciones ayudan a preservar las cualidades de este alimento, tanto desde lo nutricional como en lo gastronómico.
Cómo prepararla al horno
Una de las formas más simples y efectivas:
- Lavar bien la remolacha sin pelarla
- Envolverla en papel aluminio o colocarla en una fuente tapada
- Cocinar a 180°C durante 40 a 60 minutos
- Dejar enfriar, pelar y consumir
El resultado es una remolacha más sabrosa, con mejor color y mayor valor nutritivo.
Cómo hacerla al vapor
Otra alternativa práctica:
- Lavar la remolacha sin pelar
- Colocarla en una vaporera o colador sobre una olla con agua (sin que la toque)
- Cocinar con tapa entre 30 y 45 minutos
- Dejar enfriar, pelar y servir
La remolacha aporta hierro, fibra y antioxidantes que favorecen la circulación y la salud cardiovascular. Además, es una fuente natural de energía, ideal para incorporar en distintas comidas.
Elegir el método de cocción adecuado no solo mejora el sabor, sino que también permite aprovechar al máximo todas sus propiedades.
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