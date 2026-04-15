La mejor forma de cocinar la remolacha para no perder sus nutrientes

La remolacha es un alimento clave dentro de una dieta equilibrada por su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes. Sin embargo, la manera en que se cocina puede marcar una gran diferencia en el aprovechamiento de sus propiedades.

Aunque hervirla es una práctica habitual, este método no es el más recomendable: gran parte de sus nutrientes se diluyen en el agua de cocción, y también pierde intensidad en su sabor y color.

Los métodos más recomendados

Para conservar mejor sus beneficios, los especialistas sugieren optar por cocciones que eviten el contacto directo con el agua:

Al horno: permite mantener los jugos naturales, el sabor y el valor nutricional.

permite mantener los jugos naturales, el sabor y el valor nutricional. Al vapor: reduce la pérdida de vitaminas y conserva mejor la textura.

Ambas opciones ayudan a preservar las cualidades de este alimento, tanto desde lo nutricional como en lo gastronómico.

Cómo prepararla al horno

Una de las formas más simples y efectivas:

Lavar bien la remolacha sin pelarla

Envolverla en papel aluminio o colocarla en una fuente tapada

Cocinar a 180°C durante 40 a 60 minutos

Dejar enfriar, pelar y consumir

El resultado es una remolacha más sabrosa, con mejor color y mayor valor nutritivo.

Cómo hacerla al vapor

Otra alternativa práctica:

Lavar la remolacha sin pelar

Colocarla en una vaporera o colador sobre una olla con agua (sin que la toque)

Cocinar con tapa entre 30 y 45 minutos

Dejar enfriar, pelar y servir

La remolacha aporta hierro, fibra y antioxidantes que favorecen la circulación y la salud cardiovascular. Además, es una fuente natural de energía, ideal para incorporar en distintas comidas.

Elegir el método de cocción adecuado no solo mejora el sabor, sino que también permite aprovechar al máximo todas sus propiedades.