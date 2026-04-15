Preocupación en River para el Superclásico: Fausto Vera salió lesionado
A cuatro días del Superclásico ante Boca, Fausto Vera debió salir en River por un dolor en la rodilla contra Carabobo por la Copa Sudamericana.
A cuatro días del Superclásico contra Boca, River sumó un dolor de cabeza con la lesión de Fausto Vera que debió salir en el arranque del partido contra Carabobo por la Copa Sudamericana.
El volante sintió un dolor en la rodilla y pidió el cambio. Fue luego de un choque en la mitad de la cancha donde la pierna le quedó trababa. Intentó seguir pero no pudo y lo reemplazó Aníbal Moreno.
SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN RIVER A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Fausto Vera sufrió un golpe en su rodilla y se tiró al suelo. Por ahora sigue en el partido ante Carabobo por la CONMEBOL #Sudamericana…— SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026
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Vera pudo salir caminando por sus propios medios y la lesión no parece grave. De todas formas, tan cerca del domingo, su presencia en el Superclásico es una incógnita.
Desde que comenzó el año, primero con Gallardo y luego con Coudet, Vera y Moreno siempre fueron titulares en el mediocampo.
RIVER PIERDE A UN TITULAR HABITUAL Y ARRIESGA A OTRO A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Fausto Vera pidió el cambio por lesión antes de los 20' del PT del partido ante Carabobo en la CONMEBOL #Sudamericana y en su lugar entró Aníbal Moreno.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026
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