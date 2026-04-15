Preocupación en River para el Superclásico: Fausto Vera salió lesionado

Fausto Vera salió con un dolor en la rodilla. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotos)

A cuatro días del Superclásico contra Boca, River sumó un dolor de cabeza con la lesión de Fausto Vera que debió salir en el arranque del partido contra Carabobo por la Copa Sudamericana.

El volante sintió un dolor en la rodilla y pidió el cambio. Fue luego de un choque en la mitad de la cancha donde la pierna le quedó trababa. Intentó seguir pero no pudo y lo reemplazó Aníbal Moreno.

SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN RIVER A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Fausto Vera sufrió un golpe en su rodilla y se tiró al suelo. Por ahora sigue en el partido ante Carabobo por la CONMEBOL #Sudamericana…



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Vera pudo salir caminando por sus propios medios y la lesión no parece grave. De todas formas, tan cerca del domingo, su presencia en el Superclásico es una incógnita.

Desde que comenzó el año, primero con Gallardo y luego con Coudet, Vera y Moreno siempre fueron titulares en el mediocampo.