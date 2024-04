Un campeón del mundo con River defendió a Martín Demichelis: «Es un gran técnico»

El exdelantero e ídolo de River, Antonio Alzamendi, campeón de América y del mundo con el Millonario en 1986, salió a defender el trabajo de Martín Demichelis y remarcó que pese a las críticas, «es un gran técnico».

Durante una entrevista en TyC Sports, el exjugador uruguayo bancó el desempeño del entrenador en el Millonario, que ya ganó una Liga, el trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina: «(Jorge) Brito me llamó para agradecerme también el apoyo que le di a Demichelis porque me parece un gran técnico, no es fácil después de un grande como Gallardo, sin embargo salió campeón y hay que esperarlo».

Por otra parte, Alzamendi, que pasó por Peñarol y Nacional, dio detalles de cómo se gestó la invitación para estar presente este jueves en el Monumental. Y tendrá la posibilidad de ver a su hijo, que integra el cuerpo técnico del entrenador, Álvaro Recoba.

«Cuando venían de Venezuela me llamó Enzo (Francescoli) para avisarme que me quería invitar Brito y organizaron todo para que viajara», contó. Y agregó que «justo se da en el partido que trabaja mi hijo porque es el PF de Recoba. Voy a ir, el jueves estaré allí. Lo voy a ver desde el palco de la presidencia«, detalló.

El ídolo Millonario volverá al Monumental luego de casi diez años. La última vez que pisó el estadio de Núñez fue cuando la Banda se consagró campeón de América ante Tigres bajo el mando de Marcelo Gallardo.

Por otro lado, habló sobre el paso de los últimos compatriotas que defendieron la Banda: «Mora, De la Cruz fueron fenómenos, lo mismo Boselli si le dan más oportunidades, y Fonseca es terrible jugador. Me acuerdo que a De la Cruz al principio lo mataban». Remarcó que «hay que tener paciencia».

De cara al duelo de este jueves, el charrúa que marcó el gol del triunfo en la final Intercontinental ante Steaua Bucarest sostuvo: «El favorito es River, pero Nacional me gustó, viene encontrando el equipo, son uruguayos que a los argentinos siempre le cuesta un poco y no daría un resultado. Se sabe que el favorito es River que es local y está haciendo una buena camapaña a nivel local».