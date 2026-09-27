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Un deja vu: Leandro Brey y otro gol olímpico como el que le hizo Di María

Gastón Lodico le metió un gol olímpico a Leandro Brey que hizo acordar al que le metió Ángel Di María hace un año en el mismo arco del Gigante de Arroyito.

Redacción

Por Redacción

El gol olímpico de Gastón Lodico a Leandro Brey. (Foto: Clarín Fotografía)

El gol olímpico de Gastón Lodico a Leandro Brey. (Foto: Clarín Fotografía)

Los goles olímpicos no son habituales en el fútbol y por eso llama la atención como a Leandro Brey le hicieron dos en el mismo arco con un año de diferencia.

Hoy, por los cuartos de final de la Copa Argentina, Gastón Lodico abrió el marcador para Racing desde el tiro de esquina con una gran ejecución que superó al arquero de Boca.

En ese mismo arco del Gigante de Arroyito pero desde el otro córner, Ángel Di María también le hizo un gol olímpico a Brey. Fue el 14 de septiembre del 2025.

Esa vez, por el Clausura, el partido terminó 1 a 1. En las dos ocasiones, el arquero dio dos pasos cortos hacia adelante que le impidieron llegar a la pelota.

En el duelo de hoy ante Racing, se sumó el factor del viento. Más allá de que Brey tiene responsabilidad, su reacción fue peor en el de Di María donde quedó la sensación de que pudo hacer más.

El arquero es titular debido a que Álvaro Montero fue convocado a la selección de Colombia. Desde que llegó de Vélez, por la rotura de ligamentos de Agustín Marchesín, Brey fue suplente.


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Los goles olímpicos no son habituales en el fútbol y por eso llama la atención como a Leandro Brey le hicieron dos en el mismo arco con un año de diferencia.

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