La reforma electoral, el próximo gran desafío para el Gobierno en el Congreso mientras se agudiza la interna

En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “incombustible” tiene dos grandes acepciones: “Que no se puede quemar” y “que no sufre merma o desgaste a pesar del tiempo y las dificultades”. Así es como definen quienes más la conocen a Patricia Bullrich, la figura de La Libertad Avanza que gana protagonismo y acumula gestos de diferenciación con un Gobierno que ya no la puede contener.

Los desmarques se acentuaron en los últimos días: la jefa del oficialismo en el Senado reprobó la maniobra inicial del Gobierno con el área de discapacidad, gestionó modificaciones a un proyecto insignia de Javier Milei (la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central), se opuso a impulsar un jury contra las jueces que suspendieron la Ley Penal Juvenil, y volvió a coquetear con una candidatura en 2027.

La exministra ya venía de presionar por la salida de Manuel Adorni, de negociar la marcha atrás con la libre venta de tierras a extranjeros, y de defender a una candidata a jueza que Milei vetó (María Verónica Michelli). Ese último episodio quedó marcado a fuego porque Bullrich puso a disposición del presidente su renuncia a la jefatura del bloque.

Las reacciones en Balcarce 50

Aunque la Casa Rosada se esfuerza en minimizar las discrepancias, puertas adentro no están saldadas. A la senadora ya le advirtieron desde Balcarce 50 que el presidente empezó a desconfiar de sus movimientos y que eso puede tener consecuencias. La pregunta es cuál será el límite para los hermanos Milei y cómo impacta la autonomía de la legisladora en la estrategia electoral de La Libertad Avanza para retener el poder.

“Es importante para la salud de la Argentina que haya una reelección de este proyecto, y estoy trabajando para eso”, dijo la senadora al canal A24 al finalizar la última sesión del Senado. Solo ante una repregunta aclaró que “este proyecto hoy lo encabeza Milei”. Y, al ser consultada sobre una posible candidatura presidencial, no lo confirmó ni lo negó.

Bullrich tensiona sin romper, pero un futuro y eventual divorcio de La Libertad Avanza puede fragmentar al electorado que no quiere un regreso del peronismo. Es por eso que algunos referentes del Gobierno se preocupan por retenerla y mantener el vínculo con fórceps, haciendo equilibrio para no chocar con Milei.

El problema de fondo con Bullrich es que es una voz disonante en un partido que exige obediencia. En la Cámara de Diputados nadie osa contradecir a los Milei: Martín Menem negocia en nombre de Karina y el cordobés Gabriel Bornoroni no tiene injerencia propia en las decisiones, mientras los diputados a su cargo acatan todo. En cambio, la senadora (que dedicó a la militancia y a la política más de la mitad de su vida) tiene espalda para actuar.

En el bloque de senadores, esa misma caracterización solo puede caberle a Luis Juez, otro de los personajes con vuelo propio. El cordobés tiene una relación muy aceitada con Bullrich y suele aconsejarla para que avancen las leyes, a la vez que espació sus contactos personales con Milei. El último intento del Gobierno de avanzar sobre la discapacidad fue, para el fundador del Frente Cívico, previsiblemente inaceptable.

Tanto Bullrich como Juez saben de memoria que en el Congreso se juntan votos. Y que para hacerlo, a veces hay que ceder. Por eso, la titular de la bancada insiste en cuidar a los aliados y no tiene pruritos en dialogar con el kirchnerismo, si es necesario. También sabe reconocer cuándo un tema encuentra un freno: es lo que pasó con el Súper RIGI, el proyecto de Milei para convertir a la Argentina en un polo de Inteligencia Artificial y tecnologías del futuro.

Las tensiones internas escalaron en la última sesión, donde se vio a Bullrich y a su ladero Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto, con sus teléfonos al rojo vivo en pleno recinto. Es que ambos defendieron el cambio clave en el Banco Central que hizo que el proyecto de Milei regresara a Diputados y se dilatara la sanción definitiva de la ley.

El texto se corrigió para moderar la mayoría de dos tercios del Congreso que quería el presidente para remover a los directores de la entidad monetaria. La senadora intentó hacer entrar a todos en razones: solo la Constitución Nacional establece esas mayorías. “Si no hacíamos el cambio, esto iba a terminar en la Justicia con acciones de inconstitucionalidad”, observaron cerca suyo.

El próximo gran desafío para Bullrich en el Senado será la reforma electoral. Esas negociaciones las lleva adelante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tiene dañado el vínculo con la senadora porque lo acusó de mentir sobre la “bomba atómica” de discapacidad y lo ocurrido en la Mesa Política. Mientras la plana mayor del Gobierno se esfuerza en no ventilar las internas, Bullrich las hace públicas.

En Diputados, fue el bullrichismo el que ayudó a apagar ese incendio. La cordobesa Laura Rodríguez Machado y la porteña Silvana Giudici, dos de las diputadas que se sumaron al bloque libertario desde las filas de la exministra, trabajaron a destajo para acordar un nuevo proyecto y salir de la encerrona. Con experiencia legislativa y capacidad de negociar, ambas sobresalen en la bancada por sobre los mileístas puros.