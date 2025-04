Un exayudante destrozó a Marcelo Bielsa en Uruguay: «El abuso verbal y psicológico pasaba siempre»

La estadía de Marcelo Bielsa en Uruguay generó todo tipo de controversias en la Selección nacional. Luego de su cortocircuito con el plantel en la Copa América, un excolaborador del Loco reveló detalles de su mala relación con él.

Carlos Nicola, exarquero uruguayo, dejó su cargo en mayo de 2024 como entrenador de arqueros en la Celeste luego de tener problemas con el DT argentino.

El Manteca, que hoy se desempeña en el mismo rol en Cruz Azul luego de estar un año parado, explicó que «Es algo muy similar a lo que venía haciendo en la Selección. Estoy a cargo de los porteros del primer equipo y como jefe de metodología institucional del área de arqueros del club».

Los problemas con Marcelo Bielsa en Uruguay

El exentrenador dialogó con Infobae y aseguró que «fue una gran desilusión por todas las connotaciones que tiene Bielsa como entrenador, con todo lo que arrastraba y con toda esa imagen que tenía construida. Fue una desilusión el día a día una vez que uno lo conoce. Darse cuenta de que es una gran contradicción todo lo que uno ve hacia afuera y cómo se maneja con la gente hacia adentro«.

Si bien aclaró que «conmigo nunca tuvo una falta de respeto y el trato siempre fue cordial». Nicola remarcó que «siempre me hizo sentir diferente al resto, pero no fueron meses de una convivencia sana, de algo a lo cual estábamos acostumbrados en el complejo después de 15 años trabajando con Oscar Tabárez».

En ese sentido, dio detalles de su salida: «Terminó encadenándose mi salida, por cuestiones que no tienen nada que ver con lo profesional o lo humano, ni siquiera son míos, por problemas que tiene Bielsa con él mismo, que espera que la gente se vaya acomodando a su forma de ser«.

«Yo no digo que un entrenador tenga que ser democrático, porque debe tomar decisiones, cada uno tiene su estilo. Hay algunos que son más cercanos, otros más lejanos. También existen lo que son más participativos con los jugadores, cada uno tiene su impronta y tiene su estilo», planteó el exarquero. Y sentenció: «Pero lo que no me parece bien es el abuso y el destrato de la gente, el de naturalizar ese tipo de situaciones que son las que a mí me parece que no están bien».

«Son cosas que se vivían a diario en el complejo y se terminan naturalizando situaciones que para mí no son correctas. El generar estrés innecesario, el abuso verbal, psicológico, esas cosas no corresponden y con Bielsa pasaba siempre«, completó.