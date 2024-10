Un exdirigente de Chivas apuntó contra Boca por la negociación de Gago: «Lo hacen en cada torneo»

Luego de la salida de Diego Martínez en Boca, distintos nombres sonaron para sustituirlo en el Xeneize. Sin embargo, este miércoles se confirmó que el apuntado por Juan Román Riquelme es Fernando Gago y ya comenzaron las negociaciones entre ambas partes.

Para llegar al elenco azul y oro, Gago deberá primero arreglar su salida de Chivas de Guadalajara. Esta situación generó una gran polémica en el elenco mexicano, y uno de los que apuntó contra Pintita y el Xeneize fue Ricardo Peláez, exdirectivo del equipo mexicano.

«Te lo digo por experiencia propia: Benedetto y Marcone en Cruz Azul llorando en la oficina diciendo: ‘Es que me quiere Boca y traigo tatuado el escudo de Boca. Es mi sueño dorado’», reveló Paláez en Espn, enojado por el manejo de Boca.

Y sentenció: «Es una práctica normal de Boca enamorar a 40 y cuando llega el momento, tú ven para acá. Es recurrente, lo hacen en cada torneo. Creo que Chivas tendría que tener seguro al técnico o un plan B establecido para y que se vaya Gago».

Ricardo La Volpe respaldó la llegada de Fernando Gago a Boca

“A los técnicos que ya tienen un peso específico en el plantel, los respetan. Gago, con su paso por Racing, demostró desde el primer momento que podía implementar un estilo de juego atractivo. Es cierto que luego se le complicó, pero su formación en Boca y su conocimiento del club son fundamentales”, sostuvo en diálogo con Gianluca Odasso el entrenador que pasó por el Xeneize en 2006.

El exentrenador también remarcó un punto clave: la relación con el presidente del club. “Hay que buscar a alguien que sea amigo de Riquelme. Como bien dijo Palermo, ‘si no me llevo bien con Riquelme, no me va a llevar a mí a dirigir Boca’. Esa conexión es clave para que el proyecto funcione”, planteó.