El respaldo de La Volpe a Gago como DT de Boca y una recomendación para Riquelme

El entrenador argentino Ricardo La Volpe, elogió la decisión de Juan Román Riquelme de negociar con Fernando Gago para que sea el nuevo técnico de Boca en reemplazo de Diego Martínez.

Según La Volpe, Pintita es un entrenador que no solo entiende la esencia del club, sino que también tiene la capacidad de lidiar con la presión que implica dirigir a uno de los equipos más grandes de América.

El respaldo de La Volpe a Gago para que sea el nuevo DT de Boca

“A los técnicos que ya tienen un peso específico en el plantel, los respetan. Gago, con su paso por Racing, demostró desde el primer momento que podía implementar un estilo de juego atractivo. Es cierto que luego se le complicó, pero su formación en Boca y su conocimiento del club son fundamentales”, expresó en diálogo con Gianluca Odasso el entrenador que en 2006 tuvo un paso poco feliz por el Xeneize.

El exentrenador también destacó un punto crucial: la relación con el presidente del club. “Hay que buscar a alguien que sea amigo de Riquelme. Como bien dijo Palermo, ‘si no me llevo bien con Riquelme, no me va a llevar a mí a dirigir Boca’. Esa conexión es clave para que el proyecto funcione”, añadió.

“Si yo fuera el director deportivo, los reúno a Riquelme y al técnico, para que sepa cómo va a jugar el equipo, qué es lo que vamos a pretender, cómo vamos a ser protagonistas. Porque yo entiendo que fue un extraordinario jugador, pero tiene que entender que hoy, jugadores como él, con toda la calidad que tenía, hoy si no corrés no podés jugar“, sumó a su llamativo relato La Volpe.

Y agregó: “Ya no hay el tiempo y distancia que había antes en el fútbol. Hoy cuando vas a recibir, si no supiste recibir con los perfiles orientados, ya te apretaron. Claro que me gustaría sentarme con Riquelme, tomar un café, comer un asadito y decirle ‘mirá, esto es el fútbol moderno, estos son los sistemas’. A ver si entiende que los sistemas se inventaron para contrarrestar los sistemas. Depende del mejor sistema y de cómo quiera jugar, las contrataciones. Vos no podés contratar por contratar“.