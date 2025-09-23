Un histórico club de Brasil aceleró por un entrenador argentino: cómo está la negociación

En las últimas horas, Internacional de Porto Alegre aceleró las negociaciones para contratar a su nuevo entrenador. Luego de la salida de Roger Machado, el conjunto gaúcho busca al sucesor y el apuntado es argentino.

Se trata de Luis Zubeldía, quien podría transformarse en nuevo director técnico del gigante brasileño. La idea del club sería contratarlo hasta fines de 2026.

Luis Zubeldía, el apuntado en Internacional de Porto Alegre.

El entrenador viene de dirigir en San Pablo, donde dejó una buena imagen durante la fase de grupos de la actual Libertadores. Sin embargo, dejó el puesto para ser reemplazado por su compatriota Hernán Crespo.

El entrenador de 44 años le habría ganado la pulseada a Ramón Díaz, otro de los candidatos que sonaba en Inter tras despedir a Machado.

Luis Zubeldía podría ser el entrenador de Inter de Porto Alegre

Desde la dirigencia colorada buscan que Zubeldía pueda debutar este sábado ante Juventude por el Brasileirao. En el torneo, el conjunto de Porto Alegre se ubica en la 13° posición, afuera de los puesto de Sudamericana.

El presidente Alessandro Barcellos está buscando al octavo entrenador bajo su gestión. Ahora, intentará cerrar al ex Lanús hasta fines de 2026, cuando finalice su mandato.

Cabe recordar que Zubeldía está sin club desde su renuncia como DT de São Paulo en junio de este año. En el tricolor paulista dirigió 85 partidos, con 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas.