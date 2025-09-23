Neymar estalló contra el ranking del Balón de Oro 2025: “Es una tomada de pelo”

Neymar no se guardó nada contra la premiación del Balón de Oro 2025.

El Balón de Oro 2025 estuvo lleno de polémicas. El premio que se llevó Ousmane Dembéle por encima de Lamine Yamal generó todo tipo de reacciones en el mundo, y aunque muchos coincidieron con la elección, algunas figuras del fútbol expresaron su disconformidad con el ranking.

Uno de los que rompió el silencio fue Neymar, quien compartió plantel con el francés en el PSG, en la previa de su pase al Al-Hilal de Arabia Saudita en 2023. El crack brasileño puso en duda el top 10 que estableció France Football, aunque no apuntó contra el primer puesto de Dembélé.

Cabe recordar que en otras ediciones, el propio Neymar se había manifestado con ironía sobre el rendimiento del «Mosquito», al reírse de comparaciones estadísticas entre ambos. En este caso, Ney apuntó contra el lugar que ocupó Raphinha en la premiación final.

El actual jugador del Santos respondió a una publicación de un influencer de su país y planteó en su cuenta de Instagram: “Que Raphinha sea quinto es una tomada de pelo”,

La temporada de Raphinha que generó la crítica de Neymar en el Balón de Oro

La respuesta de Neymar se explica en los números que tuvo el extremo brasileño. El atacante de Barcelona cosechó más de 30 goles y fue pieza clave en el triplete que incluyó la Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.