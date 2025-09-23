La fuerte sanción al Cholo Simeone tras su reacción en la Champions League: «Conducta antideportiva»

En la primera fecha de la Champions League, Diego Cholo Simeone protagonizó una escena caliente en el cierre del encuentro que se llevó el Liverpool ante Atlético Madrid. El entrenador argentino se cruzó con un hincha inglés y ahora la UEFA le inició un expediente disciplinario.

Luego del gol de Virgil van Dijk para darle el triunfo a los Reds por 3-2 sobre el Colchonero, el Cholo respondió con enojo a una provocación desde la tribuna y la UEFA no se la dejó pasar.

El DT fue expulsado y en el informe arbitral, redactado por el italiano Maurizio Mariani, señaló una «conducta antideportiva». El incidente se desató cuando un hincha, ubicado detrás del banco visitante, lo increpó tras el gol del neerlandés. Simeone reaccionó, lo enfrentó verbalmente y tuvo que ser separado por personal de seguridad.

Luego del encuentro, el propio entrenador reconoció que su reacción no fue la correcta, aunque explicó que fue hostigado durante los 90 minutos. «Te insultan todo el partido y no podés decir nada. No es justificable, pero no es fácil», declaró en zona mixta

La sanción que prepara la UEFA para el Cholo Simeone

Desde UEFA analizan una sanción para el entrenador argentino. En la previa, se especula que podría recibir una fecha de suspensión y una posible multa económica. Por lo que podría perderse el próximo partido ante el Eintracht Frankfurt en el Metropolitano.

Aunque si la pena se amplía, el conjunto español planea una apelación formal. En ese caso, Nelson Vivas podría dirigir como interino. Pero la sanción no fue solo para Simeone, ya que el club inglés también fue incluido en el expediente, por el lanzamiento de objetos desde las gradas

«Me giré en el 3-2 y siguieron los insultos con un gesto, y bueno, soy una persona», reflexionó Simeone luego en conferencia de prensa. Y antes de finalizar pidió que se tomen medidas contra este tipo de actitudes: «Así como peleamos contra el racismo y los insultos, también hay que mirar lo que pasa detrás de los banquillos».