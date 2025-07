Un ídolo de Boca fulminó a Marcelo Gallardo por la llegada de Salas a River: «Una falta de códigos»

El mercado de pases no se detiene en el fútbol argentino y River ya protagonizó una de las principales polémicas con la llegada de Maxi Salas desde Racing. El Millonario ejecutó la cláusula de salida por ocho millones de euros y despertó todo tipo de críticas.

Uno de los que alzó la voz para cuestionar el manejo del conjunto de Núñez fue Alberto Márcico, ídolo de Boca. En una entrevista con Olé, el Beto habló sobre el caso Salas y planteó cómo se habría tratado si quien lo llevaba a cabo era el Xeneize: “Si esto pasaba con Boca, sería un escándalo. Pero como es con River es un vale todo, pueden hacer lo que quieran”.

El correntino apuntó contra la gestión de la dirigencia y criticó también a Marcelo Gallardo: “Siempre repercuten más las cosas en Boca que en River. Todos hubiesen atacado a Román, al Consejo. Pero nadie dice nada de Brito o de Gallardo. Lo que hizo Gallardo es una falta de códigos. Estoy de acuerdo con Diego Milito. Vos no tenés que llamar al jugador porque le comes la cabeza. Si no está a la venta, hay que respetarlo”.

El Beto Márcico criticó sin filtro el pase de Salas a River

Además, Márcico le contestó a Stefano Di Carlo, secretario general de la Banda, quien había cuestionado la presencia de la hinchada de Boca en Miami. “Lo que dijo sobre que River es el movimiento más popular es una pavada. Boca en Seattle hubiese llevado la misma cantidad de gente que a Miami. No es cuestión de kilómetros ni comodidad para el hincha. Boca es el equipo más grande del mundo: lo dicen los alemanes y los ingleses. Yo de River no leí que hayan dicho nada”, planteó

“Nosotros volvimos con el plantel y el proceso punta a punta fueron casi 24 horas. Lo hicimos con chárter del club, con todas las comodidades y aun así fue destructivo el proceso, así que imagínate lo que es para el hincha, que tiene un montón de problemas: el laburo, la vida, la familia”, había declarado el dirigente de River la semana pasada.

En ese sentido, Di Carlo sostuvo que “esto no tiene ninguna comparación con 50 mil argentinos que pueden haber estado en Miami, donde viven 300 mil argentinos, según migraciones. Nosotros llevamos 40 mil al fin del mundo. Si River pudiese organizar algo en Miami o Madrid, River le hubiera regalado al mundo una foto con 100 mil hinchas en una playa. No tiene punto de comparación lo que pasó”.