Juanfer Quintero rompió el silencio y le abrió la puerta a River: «Ya pasaron seis meses»

River busca reforzarse con nombres de jerarquía para ir en busca de títulos en el segundo semestre. Con la llegada de Maxi Salas y la firma de Lucas Cepeda que está al caer, el Millo no se retira del mercado de pases y podría darse la vuelta de una debilidad para Marcelo Gallardo: Juanfer Quintero.

El colombiano está al tanto de los rumores sobre su posible retorno al conjunto de Núñez y en las últimas horas rompió el silencio. Quintero aseguró que el pacto que hizo con Diego Milito para no ir a River desde Racing en diciembre pasado era solo por ese período de fichajes y ahora dejó las puertas abiertas: «Pasaron seis meses».

Durante una entrevista con el programa Desnúdate con Eva, Juanfer volvió a hablar sobre el acuerdo que hizo con el exjugador a principios de este año: «Sí, fue un pacto, en ese momento. En diciembre, hablé con el presidente Diego Milito, con quien tengo muy buena relación, y le dije que se quede tranquilo que no me iba a ir River, que tampoco me iban a negociar«. Sin embargo, dejó entrever que «ya pasaron seis meses».

Si bien Quintero se comunicó con Gallardo para volver, su retorno no es sencillo ya que el Millonario no pagará por su pase, por lo que primero deberá revolver su salida de América de Cali.

Juanfer Quintero, entre su vuelta a River y el conflicto en Colombia

Sobre el conflicto que tiene con el conjunto de su país, Juanfer confesó que le deben más de dos millones de dólares. En ese sentido, planteó que «tuve una situación particular en América, que no me pagaron durante seis meses, salvo algo básico y no lo que esperaba. Prácticamente llevo seis meses sin cobrar».

Además, si el Millonario quiere volver a contar con el colombiano, primero deberá liberar un cupo de extranjeros. Tras la salida de Adam Bareiro, su lugar lo ocuparía el chileno Lucas Cepeda, pero Gonzalo Tapia podría abandonar el club y dejaría un lugar abierto.