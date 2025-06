Una figura del Inter Miami se rindió ante la hinchada de Boca: «Lleva gente a todos lados»

En la previa de la tercera fecha del Mundial de Clubes, la hinchada de Boca estuvo fue el centro de la atención por su protagonismo en el certamen. Distintas figuras destacaron el apoyo al Xeneize y en las últimas horas un referente del equipo de Lionel Messi se rindió ante los fanáticos del conjunto azul y oro.

Luego del tremendo triunfo de Inter Miami ante Porto, el conjunto estadounidense quedó muy cerca de lograr el pase a los octavos de final y buscará conseguirlo esta noche ante Palmeiras. Pero más allá de su participación, los jugadores tuvieron tiempo de hablar en la previa y Maximiliano Falcón no se calló nada.

El defensor uruguayo ex Colo Colo que hoy brilla en el equipo de Javier Mascherano, y a la hora analizar el Mundial de Clubes destacó a la hinchada de Boca. «Los hinchas no dejan nunca de alentar«, comentó en diálogo con Olé. Pero no se quedó ahí y continuó con los elogios.

“Boca lleva gente a todos lados. Son muchísimos y no dejan nunca de alentar. Los equipos como el Bayern, que tienen gente y son los más grandes de sus países, por ahí en la hinchada se ven opacados por un equipo sudamericano”, lanzó el charrúa en referencia al duelo del Xeneize ante Bayern Munich.

Un campeón del mundo se postuló para jugar en Boca

El francés Paul Pogba estuvo presente en el duelo del Xeneize y aseguró: «Me encantó la gente que fue a ver el partido de Boca, es una locura porque yo fui a Marsella, que es caliente, Nápoli es caliente, pero lo de Boca… nunca vi eso en mi vida».

Además, fue consultado sobre la chance de vestirse de azul y oro alguna vez y no cerró la puerta: «En la vida nunca se sabe».