El campeón del mundo que se postula para jugar en Boca, pero ya se puso la camiseta de River

Paul Pogba, quien días atrás se fotografió con Juan Román Riquelme en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes y visitó a sus excompañeros Marcos Rojo, Ander Herrera, Sergio Romero y Edinson Cavani, aseguró que nunca vio una hinchada como la del Xeneize y no descartó vestir esa camiseta en el futuro.

El futbolista de 32 años viene de cumplir una sanción por doping, que le aplicaron en febrero de 2024 y todos los caminos conducen a Mónaco, club con el que firmaría en las próximas horas. Sin embargo, en un contacto con el Kun Agüero en ESPN, afirmó: «Me encantó la gente que fue a ver el partido de Boca, es una locura porque yo fui a Marsella, que es caliente, Nápoli es caliente, pero lo de Boca… nunca vi eso en mi vida».

“En la vida nunca se sabe”

Además, el volante que fue campeón del mundo en Rusia 2018 con Francia y estuvo en el Hard Rock Stadium durante el encuentro que el Xeneize igualó ante Benfica fue consultado sobre la chance de vestirse de azul y oro alguna vez y no cerró la puerta: «En la vida nunca se sabe».

También reveló qué habló con sus excompañeros del United: «Charlamos de todo, la vida, la familia, me preguntaron cuánto tiempo me quedaba (para volver a jugar), normal, hablamos de fútbol. Hacía muchos años que no los veía y hablamos por mensajes, son buena gente».

El día que Pogbá se puso la camiseta de River

No es la primera vez que Pogba se acerca a un club argentino, ya que en 2022 había coqueteado ni más ni menos que con River. En su cuenta de Instagram publicó dos fotos con la camiseta del Millonario. El volante francés jugó un picado en una canchita de fútbol 5 en Miami con una remera que le había regalado Juanfer Quintero.

El colombiano, que entonces vestía la 10 de River, se la regaló en su pequeña estadía en las playas de Florida, cuando el plantel de River estaba licenciado y los jugadores contaban con unas vacaciones. Quintero estuvo en Estados Unidos entrenando con el campeón del mundo en 2018 y se la obsequió.