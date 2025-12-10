Una garantía: Facundo Crespo seguirá en Cipolletti para el Federal A 2026

Facundo Crespo es una garantía para Cipolletti que lo seguirá teniendo bajo los tres palos, al menos, un año más en el Federal A.

El Albinegro confirmó la renovación de contrato del arquero de cumplirá 35 años en enero. En las últimas semanas también anunció la continuidad del Chango Cravero como entrenador.

El neuquino llegó a Cipo en 2018 y no se fue más. Una vez que se ganó el puesto, se convirtió en una pieza clave y fue una de la figuras del equipo en cada temporada. Es considerado como uno de los meores arqueros de la categoría.

A pesar de que ha tenido sondeos de otros clubes, Crespo siempre se mostró cómodo en el club y no buscó cambiar de destino.

«Estoy muy contento y muy agradecido de seguir perteneciendo a esta institución que es tan grande y tan linda. Le agradezco también al hincha por los mensajes de apoyo y de aliento. Ojalá que el próximo año sea mejor que este, vamos por todo«, expresó el arquero en un video que publicó el club en sus redes sociales.

En la última temporada del Federal A, a Crespo le metieron 20 goles en 27 partidos. Fue titular en todos excepto en uno en el que Cravero puso a Alex Verón, con el equipo ya clasificado a la segunda fase.

Cipolletti buscará mantener la base de este año de cara a la próxima temporada e intentará renovar otros contratos en las siguientes semanas. La pretemporada arrancaría a principios de febrero y el Federal A empezaría a mediados de marzo.