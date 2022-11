Uno por uno, los puntajes de los jugadores de la Selección que le ganó a Polonia y clasificó a octavos del Mundial Qatar 2022

El equipo finalmente apareció y la Selección le ganó con solidez a Polonia, se metió en octavos de final y enfrentará el próximo sábado a Australia por el Mundial Qatar 2022.

En general todos los jugadores rindieron en alto nivel, en un partido en el que Argentina monopolizó la tenencia de la pelota y en el cual no sufrió situaciones de peligro en su propio arco.

Los cuatro cambios que hizo Lionel Scaloni fueron un revulsivo para el rendimiento del equipo. Aquí el puntaje de cada jugador.

Emiliano Martínez (6): No tuvo protagonismo, más allá de algún centro inofensivo de Polonia.

Nahuel Molina (7): Se proyectó pero sus subidas no fueron las más utilizadas para intentar abrir la defensa del rival en el primer tiempo, hasta que en el inicio del segundo tiró el centro para el gol de MacAllister. Fue de menor a mayor y redondeó un muy buen partido.

Cristian Romero (6): Algo dubitativo en el inicio, luego se afirmó como el resto de la defensa. Su rendimiento es una gran noticia para Lionel Scaloni.

Nicolás Otamendi (7): Volvió a ser el estandarte de una defensa que jugó adelantada para suplir la falta de marca en el medio. Sus anticipos fueron claves para desactivar los avances del adversario. Otra vez, fue de lo mejor.

Marcos Acuña (7): Pieza imprescindible en los ataques de Argentina, ofició de extremo en amplios pasajes del partido para conseguir espacios y generó una gran cantidad de llegadas. Le faltó ser más preciso a la hora de resolver en los últimos metros.

Rodrigo De Paul (7): Su mejor partido en el Mundial. Participó en la construcción y fue indispensable en la recuperación, a pura garra en la mitad de la cancha.

Enzo Fernández (8): Intentó construir, quizás algo retrasado en la cancha inicialmente, y se asoció bien con el resto de los mediocampistas. Además, se animó a probar de media distancia y asistió a Julián Álvarez en el segundo tanto argentino. La revelación de Argentina hasta se llevó una merecida ovación de los hinchas.

Alexis Mac Allister (8): Algunas pinceladas en el primer tiempo para romper la defensa rival con pases en profundidad. Apenas iniciado el complemento pisó el área, la agarró mordida después de un centro atrás y puso en ventaja a la Selección. A partir de allí, sus apariciones solo fueron aciertos. Notable partido.

Ángel Di María (7): Peligroso y movedizo, alternó entre las dos bandas y complicó a toda la defensa de Polonia. Fue reemplazado a los 13 minutos del complemento.

Julián Álvarez (8): Sus diagonales lastimaron y mucho al fondo rival, pero no logró capitalizarlo con goles en el primer tiempo. Falló en un mano a mano claro con Wojciech Szczesny, que se impuso con una formidable atajada, pero después se redimió con una perfecta definición al ángulo para liquidar el encuentro en la segunda parte. Scaloni lo eligió y la «Araña» le devolvió la confianza dentro del campo. Inmejorable presente.

Lionel Messi (8): Lideró los ataques argentinos y mostró su mejor versión en el Mundial, pero no pudo con Szczesny desde los doce pasos. No obstante, tras fallar el penal no solo no mermó su nivel sino que creció y tuvo un gran segundo tiempo. No pudo convertir, pero no le hizo falta ni al equipo ni a él para destacarse como siempre.

Leandro Paredes (6): Entró para equilibrar el medio y ser salida limpia. Lo logró sin inconvenientes frente a un rival sin respuestas ni rebeldía.

Nicolás Tagliafico (6): Reemplazó a Acuña y el seleccionado no sintió la salida del «Huevo». Picó al vacío cada vez que tuvo oportunidad y no sufrió en defensa.

Germán Pezzella, Lautaro Martínez y Thiago Almada no jugaron el tiempo suficiente para ser calificados.