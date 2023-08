Valeria Grondona, la clasificación a la Copa Federal y «el crecimiento del femenino a paso de hormiga»

Gracias a una fantástica actuación en el Clasficatorio, San Martín de Cipolletti logró meterse en la Fase Patagónica de la Copa Federal Femenina. La dirigidas por Valeria Grondona fueron implacables ante Cruz del Sur de Bariloche y Peña Azul y Oro de Viedma, para avanzar de ronda y ser las representantes de Río Negro a nivel nacional.

La clasificación no llegó por arte de magia, todo lo contrario. Es la consecuencia de años de esfuerzo y la posiblidad de trabajar a la par del masculino que brinda el Santo Cipoleño. Así lo explicó la entrenadora de ‘Las Leonas’ en diálogo con «Entre Redes» de RÍO NEGRO RADIO. Habló sobre la felicidad que tienen por avanzar de ronda, comentó sobre la importancia del proyecto del club y analizó el presente del fútbol femenino en la región.

En el triangular, las dirigidas por Valeria Grondona se impusieron con autoridad a sus dos rivales. Primero apabullaron a Cruz del Sur por 5 a 0 y en el encuentro definitorio no dejaron dudas frente a Peña Azul y Oro: fue 3 a 0 y boletó a la Fase Patagónica. Para la entrenadora esto es solo el comienzo: «falta un montón, todavía falta mucho trabajo para el que fútbol femenino siga creciendo en la zona».

«Cumplimos nuestro primer objetivo, ahora vamos por más», aseguró Grondona

«Tenemos todas las emociones juntas. Ya cumplimos el objetivo, el año pasado perdimos en la misma instancia por penales y nos quedamos con las ganas, ahora lo estamos disfrutando», explicó Grondona sobre lo que significa la clasificación para el equipo.

Con respecto a cómo vivieron el torneo, la DT indicó que pudieron superar la ansiedad previa a cada encuentro y pudieron hacerle frente al clima que complicó la cosas. «Dejamos todo lo que pudimos en la cancha, los partidos fueron dificiles e intensos», agregó.

A pesar de haber logrado el objetivo, Grondona no se conforma y va por más. «Ahora queremos ganar el Regional, nadie que compita tiene pensado no ganar. Estas instancias hay que jugar, no conocemos mucho a las rivales, porque nunca jugamos contra ellas, pero vamos por más», enfatizó.

«Queremos llegar de la mejor manera, tanto físico como mental. Queremos que nos vaya bien, pero también disfurtar la experiencia. Tenemos que tener los pies sobre la tierra», indicó.

El proyecto del Club San Martín y el fútbol femenino

Valeria Grondona contó que el éxito de San Martín no es una casualidad, sino que es fruto del trabajo que el club viene realizando hace varios años. «Ya llevamos cinco años en el club. Llegamos porque estábamos en el club Cipolletti y debido a diferentes situaciones no pudimos seguir ahí. A partir de ese momento, y gracias a un grupo de padres, nos comunicamos con Pablo Mellado (presidente en aquel momento del Santo) y tuvimos una reunión. Ahí salio todo excelente y seguimos el proyecto».

La entrenadora comentó que el femenino está dentro de la planificación del club junto con el masculino: «no hay distinciones». Tienen la misma carga horaria y posibilidad de usar las intalaciones con comodidad. «Dentro de las posibilidades de la institucion, nos aportan en todo lo que se puede y hasta ahora salió bien. Ojalá que en un futuro podamos ampliar las categorías y tener inferiores», agregó.

San Martín logró la clasificación a la Copa Federal Femenina.

El fútbol femenino, la Liga Confluencia y los «pasos de hormiga»

Además, la técnica que ya lleva más de diez años como entrenadora de diferentes equipos de la región, analizó el presente del fútbol femenino en la Liga Confluencia y en la región.

«Todavía falta un montón, los pasitos que se dan son de hormiga. Empujamos mucho para que el femenino esté dentro de la liga, pero por ejemplo no hay un torneo de formativas. Estoy convencida que el futuro esta ahí para después hacer los famosos recambios en los equipos de primera y no desperdiciar todo el talento que tenemos, que es mucho», explicó.

Por otra parte, agregó: «Hay mucho trabajo para hacer. Ojalá que se forme una Subcomisión dentro de la Confluencia porque cuando llegan estas instancias, se complica. Sacando a algunos dirigentes no hay mucha gente trabajando. El camino esta allanado por grandes referentes y tenemos que dejar de pedir permiso para jugar, porque tenemos ganado el derecho. No tenemos que estar demostrando todo el tiempo que el femenino suma, tenemos que apostar a proyectos serios de mediano y largo plazo, para lo que viene después».

Claro que la Copa Federal es un avance, y Grondona lo destaca: «Es algo que uno no puede dejar de remarcar, que ahora gracias a eso se da un poco más de visilibdad y ayuda a crecer. Encontrarnos con equipos de otras provincias suma mucho».

