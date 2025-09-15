Vélez y Racing abren los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Este martes, Vélez y Racing abren los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Fortín recibe a la Academia desde las 19 en el Estadio José Amalfitani en lo que será el único cruce de clubes argentinos en esta instancia.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega de la mejor manera. Viene de eliminar a Fortaleza de Brasil en los octavos y en el Torneo Clausura marcha tercero con 15 puntos y tan solo una derrota en contra. En la última fecha, igualó sin goles ante Huracán en condición de visitante.

Mientras que el elenco de Avellaneda no está en su mejor momento. Se ubica anteúltimo en la zona A del campeonato, pero el último fin de semana logró revertir su imagen en el clásico ante San Lorenzo con un triunfo por 2-0. Por su parte, el panorama en el plano internacional es distinto. Clasificó primero del grupo E con tan solo una derrota y en la instancia anterior eliminó a Peñarol en un triunfo agónico por 3-1 en el Cilindro de Avellaneda, luego de caer por la mínima en Uruguay.

En la previa, Gustavo Costas calentó el encuentro y le tiró la responsabilidad a los de Liniers. “Vélez está mejor que nosotros, pero me gusta que nos den por muertos”, planteó. Y aseguró que “Racing va a jugar como siempre, vamos a buscarlo. Salimos a buscar siempre los partidos. Es un momento en el que tenemos que saber dónde estamos, lo que significa para Racing”.

Con respecto a la formación de la Academia, la principal novedad podría darse en el arco. Todo hace indicar que Facundo Cambeses continuará como titular y Gabriel Arias esperará volver a tener una chance en el banco de suplentes.

Por su parte, el Fortín tuvo una buena y una mala noticia. En el arco estará Tomás Marchiori, quien salió reemplazado ante el Globo, pero ya está óptimo y estará disponible. Mientras que Braian Romero no llegaría. El lugar del exdelantero de River lo ocuparía Matías Pellegrini o Imanol Machuca. Uno de ellos acompañará en la delantera a Michael Santos.

La probable formación de Vélez para el cruce ante Racing por la Copa Libertadores

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, M. Pellegrini o I. Machuca. DT Guillermo Barros Schelotto.

La posible formación de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari y Adrián Martínez. DT Gustavo Costas.

Los datos del Vélez vs Racing por Copa Libertadores