Marcelo Gallardo mete mano en River: los cambios que prepara para el cruce ante Palmeiras

Luego del gran triunfo de River ante Estudiantes por 2-1 en La Plata, el equipo volvió a los entrenamientos este lunes por la mañana en Ezeiza de cara al choque de cuartos de final de Copa Libertadores frente a Palmeiras. Para este partido, Marcelo Gallardo ya piensa en algunos cambios.

El Muñeco deberá resolver al reemplazante de Giuliano Galoppo, quien fue titular ante el Pincha, pero está suspendido para la ida ante el Verdao luego de la tarjeta roja que vio en la vuelta con Libertad. El colombiano Kevin Castaño es la principal opción para ocupar su lugar.

Por otra parte, Gonzalo Montiel, quien venía de jugar la doble fecha de Eliminatorias con la Selección Argentina, volvería a la titularidad en lugar de Fabricio Bustos, que fue quien ocupó su lugar ayer por la noche en La Plata.

Marcelo Gallardo quedó conforme con el rendimiento de River

En el post partido, Gallardo se mostró conforme con el rendimiento general del Millonario, tanto con el esquema de línea de cinco defensores como la adaptación que tuvo que llevar a cabo luego de la roja de Lucas Martínez Quarta.

«Me gustó la propuesta del equipo, cómo se plantó en una cancha siempre difícil para nosotros a días de jugar un partido importante. La cabeza hoy estaba acá. Cuando pasamos a jugar con un hombre menos el equipo también marcó presencia. Me voy representado totalmente. Es lo que necesitábamos para encarar esta semana«, señaló el Muñeco.

«Hemos probado variantes en estos días, de acuerdo a como creemos que se puede dar la serie con Palmeiras. Tenemos variantes y eso está bueno», resaltó el entrenador, sobre los cinco defensores que plantó al inicio del encuentro contra Estudiantes.

De esta forma, así sería la posible formación de River ante Palmeiras: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo y Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Férnandez y Kevin Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.