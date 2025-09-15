El premio internacional que podría ganar Franco Mastantuono tras su llegada al Real Madrid

Luego de su convocatoria a la Selección Argentina, Franco Mastantuono fue nominado a un galardón internacional que se otorga en Europa. El volante argentino heredó la 10 de Lionel Messi en la Albiceleste y es sensación en Real Madrid.

En medio de su gran presente, el periódico italiano Tuttosport, que distingue a los mejores jugadores jóvenes que militan en el fútbol europeo, nominó al ex River al Golden Boy que se entrega desde 2003.

La particularidad es que Mastantuono en la previa no aparecía entre los aspirantes al título ya que jugaba en River, pero su llegada al Real Madrid lo posicionó como uno de los candidatos al Golden Boy 2025.

Qué es el Golden Boy: el premio que podría ganar Franco Mastantuono

El Golden Boy Football Benchmark Index es un ranking que se establece con los jugadores más destacados a partir del 1 de enero de 2005 y en la última actualización una de las novedades es precisamente la de Mastantuono.

El argentino de 18 años se encuentra en la posición 20 con una valoración de 73,4 y es el segundo entre los sudamericanos por detrás de Estevao. El brasileño pasó del Palmeiras al Chelsea y está ubicado en la posición 17 del ranking.

Hasta el momento, el Golden Boy lo ganaron solamente dos futbolistas argentinos. El primero fue Lionel Messi en 2005 y el otro fue Sergio Agüero.