Verstappen logró la pole en el Gran Premio de Bahréin que abre la temporada de Fórmula 1

Max Verstappen no dejó lugar para las sorpresas, logró la pole para el Gran Premio de Bahréin, en el estreno del Mundial de Fórmula 1 que se disputará mañana desde las 12 en el circuito de Sakhir, y ratificó que es el principal candidato a la victoria.

Verstappen no estuvo entre los destacados en los entrenamientos, pero en la clasificación se despachó con un impecable trabajo que le permitió quedarse con la pole al comando de su nuevo auto, con el que intentará conquistar su cuarto título en fila.

El tricampeón, quien reconoció que el equipo hizo algunos ajustes en su auto para conseguir un buen equilibrio, en la parte decisiva de la clasificación cerró una vuelta en 1m 29s 17/100 y consiguió la pole 33 en su campaña, la tercera que logra en este circuito.

«Necesitábamos afinar algunas cosas en el coche para conseguir el equilibrio perfecto y en clasificación dimos ese paso que nos hacía falta. La carrera será peleada, ya veremos mañana, pero tengo confianza», expresó el neerlandés.

Segundo quedó Leclerc, quien en la previa era uno de los candidatos para estar adelante en la clasificación con una de las Ferrari, a 22/100 del más rápido en la clasificación, y tercero se ubicó Russell, con su Mercedes, a 30/100.

Más atrás quedaron Carlos Sainz, quien no pudo pelear por la pole con su Ferrari, a pesar del buen trabajo en la previa; Sergio Checo Pérez, con el restante Red Bull; Fernando Alonso, con uno de los Aston Martin; Lando Norris; Oscar Piastri, ambos con los McLaren; Lewis Hamilton, con el otro Mercedes, y Nico Hulkenberg, con un Haas.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener 🙌#F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E